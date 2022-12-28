Росіяни запустили 'шахеди' по Україні, вибухи у низці регіонів: що відомо

По всій Україні є збиття ворожих дронів. Під загрозою обстрілів – ряд українських областей.

Росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе / pixabay.com, Telegram

Увечері 28 грудня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Під загрозою обстрілів опинилися ряд українських областей.

Першим про загрозу запуску іранських дронів-камікадзе попередив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, по всій Україні є збиття ворожих дронів. Він повідомив, що близько 22:00 повз Первомайськ у бік Умані пролетіло 2 "мопеди". На радарі їх не було видно.

Окрім того, глава Миколаївської ОВА заявив, що "Одеса під загрозою".

Вибухи також чули на Дніпропетровщині. За інформацією Повітряного командування "Схід", у Дніпропетровській області підрозділи повітряного командування знищили п'ять ворожих безпілотників. Ймовірно, це "шахеди".

Харків також опинився під ворожими ударами. Мер міста Ігор Терехов розповів, що окупанти завдали удару по Харкову за допомогою "шахеда".

"Вдруге за день Харків під ударом, ймовірно, "шахедом". Під прицілом один із об'єктів інфраструктури", - написав Терехов у Telegram.

За інформацією "Суспільне", у Сумах та районі також пролунав вибух. Місцева влада просить не обговорювати подробиці в соцмережах і дочекатися офіційної інформації.

Росіяни атакують Україну іранськими дронами

Нещодавно начальниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупаційні війська під час масованих атак запускають по три хвилі іранських дронів-камікадзе. Це робиться задля того, аби знищити українську ППО та максимально завдати ударів по критичній інфраструктурі.

Військовий експерт Владислав Селезньов також зазначив, що масовані атаки України іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 мають на меті "продавити" українську систему протиповітряної оборони та повністю "заморозити" Україну. Російські загарбники не досягнуть своїх цілей, проте і від терору українців не відмовляться.

До слова, нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресорки Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з’єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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