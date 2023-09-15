Нова атака дронами: у Повітряних силах розповіли, чому безпілотники ворога нишпорили на Хмельниччині

Речник Збройних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що росіяни шукали на Хмельниччині.

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Як каже Юрій Ігнат, всі 17 Shahed були збиті за маршрутом прямування / колаж Главред, фото mil.in.ua і скріншот

Російські окупанти вранці в п'ятницю, 15 вересня, вкотре атакували Україну безпілотниками. Вороги запустили 17 БПЛА Shahed, що рухалися в напрямку Хмельниччини, в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Офіцер підтвердив, що окупанти запустили дрони з аеродрому в Приморсько-Ахтарську в російській глибинці. І всі 17 Shahed були збиті по маршруту слідування.

"Знову атакована Хмельниччина. Зрозуміло, що шукає ворог, — шукають, де командувач сховав наші бомбардувальники після подій, які відбувалися нещодавно в нашому морі біля Криму", — сказав Ігнат.

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За словами офіцера, ворог цього разу дещо змінив час атаки.

"Вони зазвичай виробляють пуски з 22: 30-22: 50. Далі кілька хвиль - аж до 04: 00. Ранкова атака дозволяє краще відпрацьовувати мобільним вогневим групам. Коли світлий час доби, то мета стає візуально видима", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали причину масштабної атаки дронів по Одеській області. Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни не можуть змиритися, що навіть без зернової угоди, яку вони зірвали, Україна залишається потужним зернотрейдером.

Пізніше Гуменюк відзначала, що РФ змінила тактику ударів дронами. Окупанти почали використовувати більше дронів під час кожної атаки, і запускають їх такими шляхами, щоб приглушити звук.

РФ змінила тактику атак і масово б'є дронами щоночі з різних напрямків. Країна-агресор Росія б'є безпілотниками переважно по портовій інфраструктурі в Одеській області. Противник фактично щоночі вже завдає ударів "Shahed".

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