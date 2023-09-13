Удари РФ по портах України: у Румунії знайшли нові уламки збитого дрона

В Румунії у районі міст Нуферул і Вікторія в повіті Тулча в середу були виявлені частини, можливо, безпілотних літальних апаратів, розкидані на площі в кілька десятків метрів.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони Румунії на офіційному сайті.
"Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії (Авіабаза Когелнічану) в середу, 13 вересня, близько 11:30 в районі міст Нуферул і Вікторія в повіті Тулча виявив фрагменти, які могли належати безпілотнику. Фрагменти були розкидані на площі в кілька десятків метрів", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що відповідно до процедур, "в цей район був направлений другий вертоліт ВПС Румунії 90-ї авіаційної бази з Отопені зі спеціалізованою групою на борту для проведення попередніх досліджень на місці і збору зразків, які пройдуть технічну експертизу".
Що відомо про падіння в Румунії уламків дронів РФ
Раніше президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що нібито жодна з частин іранського дрона-камікадзе під час повітряної атаки РФ на одеські порти не падала на території його країни. Водночас OSINT-дослідники навпаки знайшли цьому підтвердження.
Як відомо, 4 вересня в МЗС України заявили, що російські "шахеди" впали і вибухнули на території Румунії. Згодом у румунському Міноборони визнали, що частини російського безпілотника впали на румунську територію під час обстрілу Росією українського порту на річці Дунай на кордоні України та Румунії.
9 вересня в Румунії в районі Плаура повіту Тулча були виявлені фрагменти БпЛА, схожого на ті, які використовуються військами РФ у війні проти України.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що українські військові мають фотодокази удару по Румунії.
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