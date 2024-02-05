Росія показує тривожну тенденцію на фронті - Foreign Affairs

Російська армія впевнено і досить швидко навчається нових стратегій на фронті. Це може призвести до тяжких наслідків для України.

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Росія показала тривожну тенденцію на фронті / колаж: Главред, фото: росЗМІ, Міноборони РФ

Через два роки війни російська армія поліпшила свою адаптивність і навчилася впроваджувати інновації. Таким чином розрив якості між Росією і Україною скоротився, а тенденції на фронті стали тривожними. Про це розповів генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян у журналі Foreign Affairs.

Згідно зі словами генерала, на початку війни перевага була на боці України і вона все ще має інноваційну військову культуру. Ця культура, своєю чергою, дає можливість швидкого впровадження нової технології бою і тактики. Однак є нюанси.

"Але складно переконатися, що ці уроки систематизовані та поширені по всіх збройних силах. Росія, з іншого боку, повільніше вчиться через небажання повідомляти про невдачі та більш централізовану філософію командування. Але коли Росія нарешті чогось вчиться, вона може систематизувати це в армії та своїй великій оборонній промисловості", - зазначає експерт.

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За словами Мік Раяна, ці відмінності відображаються на фронті та способах впровадження інновацій у державах. Він стверджує, що Україна краще справляється з тактичною адаптацією та удосконаленням на полі бою. Росія ж краща у стратегічній адаптації, або навчанні та адаптації (що впливає на національну та військову політику)

"Важливі обидві форми адаптації. Але саме останній тип є найважливішим для перемоги у війнах", - зазначає генерал.

Крім іншого, він також додав, що тривалість війни дає змогу Росії краще вчитися, адаптуватися і створювати більш ефективну сучасну бойову силу. Тобто окупант повільно, але впевнено фіксує нові ідеї та переробляє тактику.

"Її стратегічна адаптація вже допомогла відбити контрнаступ України, а за останні кілька місяців це допомогло російським військам відібрати в Києва більше території. Зрештою, якщо перевага Росії в стратегічній адаптації збережеться без належної відповіді Заходу, найгірше, що може трапитися в цій війні, - це не тупикова ситуація. Це українська поразка", - додав Мік Раян.

Також він виокремив аспекти, у яких від початку війни Росія стала сильнішою:

адаптувала структуру командування

змінила спосіб ведення ближнього бою

адаптувалася до оборони

краще захищає техніку

стала кращою в застосуванні БпЛА

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, у ЗСУ підтвердили, що з жовтня минулого року Росія зосередила близько 40 тисяч військовослужбовців і 500 танків біля Куп'янська. Однак така кількість військ і техніки не означає, що всі ці танки і люди беруть участь у бойових діях одночасно. Про це повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Також, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирськийзнову відвідав передову. Він розповів про досягнення ЗСУ на сході та нагородив українських військових, які відзначилися під час боїв проти російських окупантів.

Крім іншого, окупанти РФ не просунулися в Авдіївці, вуличних боїв у місті немає. Вони зайшли в дачний масив, проте не йдеться про міську забудову або вулиці міста. Про це заявив керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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