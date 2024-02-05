Частині пенсіонерів можуть перестати нараховувати гроші на картки: хто ризикує

Українським пенсіонерам не блокують банківські картки, на яких немає руху коштів. Про це цілком конкретно заявили в Мінсоцполітики.

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Частині пенсіонерів можуть перестати нараховувати гроші на картки? / Колаж: Главред, фото: unhcr.org, ua.depositphotos.com

Українським пенсіонерам не блокують банківські картки, на яких не рухаються жодним чином грошові кошти. Про це повідомили чиновники з Мінсоцполітики.

Вони кажуть, що в цьому випадку пенсію лише припиняють нараховувати на такий картковий рахунок - і то, лише до моменту з'ясування обставин і проходження фізичної ідентифікації.

Відповідно, припинення нарахування відбувається, тільки якщо пенсіонер не користувався своєю карткою протягом шести місяців.

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"Якщо пенсіонер із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), який став на облік як (ВПО) до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду (щонайменше 6 місяців) і за такою карткою немає руху коштів, пенсія такій особі продовжує нараховуватися. Але до моменту з'ясування обставин пенсія не перераховується такій особі на її картковий рахунок", - розповіли представники відомства.

При цьому в Мінсоцполітики вкотре наголосили - сама картка не блокується. Тобто пенсіонер цілком може розпоряджатися накопиченими на ній грошовими коштами.

"По-перше, тому що жодної норми такого плану немає в законодавстві або нормативних актах, що регулюють сферу соціального забезпечення. По-друге, тому що Мінсоцполітики не має ані повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток", - розповіли у відомстві.

Виплата пенсій в Україні

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, залежно від віку та стажу роботи. Наприклад, пенсіонери віком 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на картку, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така сама ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить по пенсію.

Крім цього, з 1 березня 2024 року в Україні планується індексація пенсій на 13%. Однак не всі пенсіонери отримають таке підвищення. Індексація може бути меншою для тих, хто отримує великі надбавки або вийшов на пенсію нещодавно.

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