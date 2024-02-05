'Пропонував захопити Львів': СБУ затримала колаборанта з Верховного Суду

СБУ викрила посадовця Верховного Суду України, який виправдовував агресію країни-агресорки РФ та сподівався на швидку окупацію України.
У розпорядженні СБУ з'явились записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.
Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави. Чиновник пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.
Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:
- мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;
- майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;
- спеціальний технічний засіб незаконного стеження;
- прокремлівську літературу.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).
Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що СБУ повідомило, що суд заарештував майно колаборанта Царьова на сотні мільйонів. Колаборант і колишній нардеп Олег Царьов безпосередньо бере участь у фінансуванні збройної агресії Росії проти України.
Стало відомо, що заарештовано майно бізнесмена Гринкевича. В рамках розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб Міноборони провели обшуки в будинку і на роботі бізнесмена.
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