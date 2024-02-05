'Пропонував захопити Львів': СБУ затримала колаборанта з Верховного Суду

Чиновник героїзував найманців терористичної російської військової компанії "Вагнер".

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СБУ затримала колаборанта з Верховного суду / колаж: Главред, фото: СБУ

СБУ викрила посадовця Верховного Суду України, який виправдовував агресію країни-агресорки РФ та сподівався на швидку окупацію України.

У розпорядженні СБУ з'явились записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави. Чиновник пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

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Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

⁠мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;

⁠майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;

⁠спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

⁠прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ повідомило, що суд заарештував майно колаборанта Царьова на сотні мільйонів. Колаборант і колишній нардеп Олег Царьов безпосередньо бере участь у фінансуванні збройної агресії Росії проти України.

Стало відомо, що заарештовано майно бізнесмена Гринкевича. В рамках розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб Міноборони провели обшуки в будинку і на роботі бізнесмена.

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