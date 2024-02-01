Причина успіху росіян - помилки наших сил: Селезньов про новий прорив окупантів

Загроза захоплення Авдіївки залишається на високому рівні. Окупанти спробують досягти успіху всіма силами перед виборами в Росії.

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Селезньов про новий прорив окупантів / колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

На фронті в Україні ситуація досить складна, зокрема, на Куп'янському напрямку. Однак незважаючи на те, що цей напрямок вкрай важливий, російські загарбники все ж концентрують величезну кількість сил на Авдіївці. Військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZ.UA розповів, що повна окупація міста може стати "подарунком" Путіну з нагоди виборів у РФ.

За словами експерта, головний напрямок на Куп'янському напрямку - Синьківка та її околиці. Там ворожі сили просуваються вже кілька днів поспіль. Причиною цього успіху Селезньов називає не стільки перевагу росіян у силі та озброєнні, скільки низку помилок, яких припустилися військові керівники на місцях наших сил.

"Не тому, що так чудово діють окупаційні сили і засоби, а, скоріше, внаслідок низки помилок військових керівників на місцях наших сил і засобів, які ведуть там оборонні бої", - пояснює експерт.

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Також він висловив сподівання на пошук рішень, які змогли б допомогти стабілізувати ситуацію на цьому напрямку.

"Безумовно, ситуація тривожна. Я сподіваюся, що генерал Сирський зі своїм штабом знайде можливість, щоб як мінімум стабілізувати ситуацію на цьому напрямку", - додав Селезньов.

До того ж, експерт стверджує, що просування російських військ на Куп'янському напрямку проглядається, однак подарунком до виборів Путіну швидше спробують піднести інший населений пункт - Авдіївку.

"Чи подарунок це Путіну до його переобрання на п'ятий президентський термін? Я б настільки категорично не міркував. Швидше, думаю, для Путіна готують інший подарунок, а саме повну окупацію Авдіївки. Там ситуація для наших сил і засобів складніша. Ймовірно, саме Авдіївку окупант розглядає як свого роду президентський подарунок Путіну до середини березня", - резюмував експерт Селезньов.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська намагаються провести оточення підрозділів Сил оборони України на північ від міста Куп'янськ на Харківщині. На цьому напрямку тривають активні бойові дії, росіяни намагаються відновити контроль над територіями, які вони втратили внаслідок Харківського контрнаступу українських військ.

Також у мережі з'явилися перші кадри наслідків спроби захоплення російськими окупантами села Табаївка на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Судячи з опублікованих відео, штурми населеного пункту коштували противнику великої кількості "похованої" техніки та живої сили.

До того ж, росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку Донецької області. Сили оборони України відбивають ворожі атаки. На Таврійському напрямку залишається високою загроза застосування противником ракет і БПЛА по цивільних і військових об'єктах.

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