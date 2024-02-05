Зірвали плани ворога: Сирський відвідав передову і повідомив про успіх на сході

Сирський зазначив, що Сили оборони України на сході завдають противнику значних втрат та продовжують утримувати лінію оборони.

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Українські військові мають значні успіхи на сході / Колаж Главред, фото: 22 ОМБр, офіційний Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський знову відвідав передову. Він розповів про досягнення ЗСУ на сході та нагородив українських військових, які відзначились в ході боїв проти російських окупантів. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Сухопутних військ.

За словами Сирського, Силам оборони України вдалося зірвати плани ворога щодо захоплення нових територій та населених пунктів. Крім того, він додав, що українські військові запобігли просуванню російських окупанційних військ та створили умови для подальшого звільнення території України від ворога.

"Захисники Східного фронту завдають ворогу непоправних втрат та надійно тримають рубежі оборони", - йдеться в повідомленні. відео дня

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Олександр Сирський вручив українським захисникам державні та відомчі нагороди за їхню мужність, жертовність та героїзм.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський, в інтерв'ю італійському телеканалу RAI, не охарактеризовував ситуацію на полі бою як "патову". Він відзначив, що контрнаступ на півдні перебуває в "стагнації". Про це повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

Аналітик Ендрю Перпетуа зауважив, що порівняно з 2022-2023 роками нинішні втрати російської техніки на фронті різко зросли. Це може призвести до того, що вже через пів року у окупантів може закінчитися бойова техніка.

Російські окупанти просунулися на півночі міста Авдіївка в Донецькій області, де зараз тривають запеклі бої. Про це повідомили аналітики Deep State.

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