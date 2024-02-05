У Києві негайно розгорнули нові блокпости: що відомо

Як нові блокпости пояснюють військові - читайте нижче на Главреді.

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Військові шукають ворожу ДРГ / Колаж Главреда. Фото: Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві

На Оболоні 5 лютого розгорнуто блокпости. Військові кажуть про пошук російської ДРГ, яка, за їхнім твердженням, напередодні проникла до столиці.

Як ідеться у повідомленні Оболонського районного РТЦК та СП у місті Києві, в Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога.

На опублікованих ТЦК кадрах видно, що військові зупиняють водіїв транспорту і вручають якісь папірці.

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Як і де у Києві роздають повістки

Працівники столичного ТЦК мають право роздавати повістки як за домашніми адресами, так і у спортзалах, кавʼярнях, інших громадських місцях та на вулиці. Однак повноважень доставляти військовозобовʼязаних у військкомати вони не мають, розповідав заступник начальника - начальник мобілізаційного відділення Дарницького ТЦК Володимир Новосядлий.

Працівники ТЦК уповноважені здійснювати перевірку документів у осіб на блокпостах Києва. Якщо виявляють осіб, які ухиляються від мобілізації, то їм вручають повістку на явку до військкоматів з метою уточнення облікових даних.

Представники ТЦК можуть пропонувати особі або пройти, або проїхати, щоб уточнити тут і зараз облікові дані в ТЦК.

Мобілізація 2024 - що планують змінити

У вівторок, 30 січня, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. У ній, зокрема, йшлося про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів й нову систему видачі повісток через електронний кабінет військовозобовʼязаних.

Це оновлений варіант законопроекту про мобілізацію. Попередній - після численної критики з боку громадськості й правозахисників - був повернений Кабміну для доопрацювання пропозицій.

Однак і він викликає у депутатів низку питань. Зокрема - щодо розсилки повісток через е-кабінет, поділився заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Проект ще проходитиме комітетські слухання. Депутати хочуть почути з цього приводу пояснення представників міністерства оборони.

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