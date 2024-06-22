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Росія підняла в небо бомбардувалиники Ту-95: в Харкові прогриміла серія вибухів

Руслана Заклінська
22 червня 2024, 00:52
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В Україні зафіксували рух ударних БПЛА, російські бомбардувалиники летять до пускових рубежів, у морі виведено чотири ракетоносії.
Росія підняла в небо бомбардувалиники Ту-95: в Харкові прогриміла серія вибухів
Чотири Ту-95 летять до пускових рубежів / Колаж: Главред, фото: Сили оборони півдня, ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

В ніч на 22 червня під час масштабної повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи. Водночас чотири російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. Про це повідомила Поліція Харківської області та Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - зазначили у повідомленні, опублікованому о 23:42.

За даними "Суспільного", о 00:03 за межами Харкова повторно пролунала серія вибухів.

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"Зафіксовано зліт 4 бортів ТУ-95МС з авіабази Оленья. Тривогу не ігноруємо!", - наголосили у Повітряних силах.

Водночас в Україні зафіксували рух "Шахедів". За даними Повітряних сил, група БПЛА рухається вздовж Одеської та Миколаївської областей курсом на Вінниччину. Друга група безпілотників курсують на Кіровоградщині в напрямку Черкаської області.

Крім цього, військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Також у акваторію Чорного та Азовського морів виведено чотири ракетоносії. Їх загальний боєзапас - до 28 крилатих ракет "Калібр".

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Коли ракети можуть потрапити на територію України

Згідно з даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", виліт чотирьох Ту-95МС, ймовірно, бойовий. Ворожі літаки летять на пускові рубежі у у південно-східному напрямку.

У районі Енгельса літаки РФ будуть близько між 02:00 та 03:00. У разі пусків ракети можна очікувати в Україні о 02:30 - 03:30.

В районі Каспійського Моря ворожі бомбардувальники будуть орієнтовно о 03:30 - 04:30. Якщо звідти відбудуться пуски, то в українському повітряному просторі ракети можуть з'явитися в орієнтовно о 04:20 - 05:20.

Атаки РФ по території України - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 червня росіяни запустили по Україні БПЛА. Під час нічного нальоту дронів пошкоджено об'єкти енергетики в 4 областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

Нагадаємо, у ніч на 19 червня ворог атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед". Під удар потрапила Львівська область. ППО знищила 5 із 5 "Шахедів", які атакували Львівщину. "Приліт" стався у селі Малехів, там отримав поранення 70-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також у ніч на 14 червня Росія атакувала Україну ракетами різних типів, які летіли здебільшого на захід. Загалом росіяни запустили 31 засіб повітряного нападу - 14 ракет повітряного і наземного базування та 17 ударних безпілотників.

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