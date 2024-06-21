У Кривому Розі пролунав вибух: окупанти атакували інфраструктуру міста

Російські окупанти запустили балістичні ракети з південного сходу, під удар потрапила інфраструктура Кривого Рогу.

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Росіяни вдарили ракетою по інфраструктурі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скріншот з відео

Вдень 21 червня у Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Окупанти вдарили по інфраструктурі міста. Про це повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул.

Незабаром голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Росіяни атакували інфраструктуру міста.

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"Сталася пожежа. Інформація уточнюється", - зазначив він.

Перед вибухом Повітряні сили попереджали про загрозу балістичних ракет з південного сходу та швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

Оновлено 18:35: За даними очільника Днпропетровської ОВА, росіяни поцілили ракетою по продовольчому складу у Кривому Розі. Пожежу, яка виникла на місці влучання загасили.

"За уточненою інформацією, постраждали два чоловіка 60 і 22 років. Їхній стан задовільний. Отримали допомогу на місці", - розповів Лисак.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Атаки РФ по території України - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 червня росіяни запустили по Україні БПЛА. Під час нічного нальоту дронів пошкоджено об'єкти енергетики в 4 областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

Нагадаємо, у ніч на 19 червня ворог атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед". Під удар потрапила Львівська область. ППО знищила 5 із 5 "Шахедів", які атакували Львівщину. "Приліт" стався у селі Малехів, там отримав поранення 70-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також у ніч на 14 червня Росія атакувала Україну ракетами різних типів, які летіли здебільшого на захід. Загалом росіяни запустили 31 засіб повітряного нападу - 14 ракет повітряного і наземного базування та 17 ударних безпілотників.

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