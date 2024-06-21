УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Кривому Розі пролунав вибух: окупанти атакували інфраструктуру міста

Руслана Заклінська
21 червня 2024, 16:55оновлено 21 червня, 18:36
213
Російські окупанти запустили балістичні ракети з південного сходу, під удар потрапила інфраструктура Кривого Рогу.
У Кривому Розі пролунав вибух: окупанти атакували інфраструктуру міста
Росіяни вдарили ракетою по інфраструктурі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скріншот з відео

Вдень 21 червня у Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Окупанти вдарили по інфраструктурі міста. Про це повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул.

Незабаром голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Росіяни атакували інфраструктуру міста.

відео дня

"Сталася пожежа. Інформація уточнюється", - зазначив він.

Перед вибухом Повітряні сили попереджали про загрозу балістичних ракет з південного сходу та швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

Оновлено 18:35: За даними очільника Днпропетровської ОВА, росіяни поцілили ракетою по продовольчому складу у Кривому Розі. Пожежу, яка виникла на місці влучання загасили.

"За уточненою інформацією, постраждали два чоловіка 60 і 22 років. Їхній стан задовільний. Отримали допомогу на місці", - розповів Лисак.

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Атаки РФ по території України - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 червня росіяни запустили по Україні БПЛА. Під час нічного нальоту дронів пошкоджено об'єкти енергетики в 4 областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

Нагадаємо, у ніч на 19 червня ворог атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед". Під удар потрапила Львівська область. ППО знищила 5 із 5 "Шахедів", які атакували Львівщину. "Приліт" стався у селі Малехів, там отримав поранення 70-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також у ніч на 14 червня Росія атакувала Україну ракетами різних типів, які летіли здебільшого на захід. Загалом росіяни запустили 31 засіб повітряного нападу - 14 ракет повітряного і наземного базування та 17 ударних безпілотників.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Кривого Рогу вибух війна Росії та України Кривий Ріг Ракетна атака на Україну
Реклама

Головне за день

Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК

Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК

18:04 Україна
Графіки вимкнення світла 22 червня: у які години не вимикатимуть електроенергію

Графіки вимкнення світла 22 червня: у які години не вимикатимуть електроенергію

17:40 Україна
РФ скоро розпадеться: названо неймовірні терміни розвитку цього сценарію

РФ скоро розпадеться: названо неймовірні терміни розвитку цього сценарію

17:23 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як зберегти холод в холодильнику в разі відключення світла: найдієвіші методи 2463

Як зберегти холод в холодильнику в разі відключення світла: найдієвіші методи

Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю 2383

Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю

Охоронці Тищенка побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям 1679

"Охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям

Пекельна спека йде в Україну, але не у всі області: де чекати дощі 1533

Пекельна спека йде в Україну, але не у всі області: де чекати дощі

Останні новини

18:29

Як правильно – "щавЕль" чи "щАвель": яку помилку роблять багато українців

18:23

"Він говорив божевільні речі": Трамп звинуватив Байдена у нападі РФ на Україну

18:04

Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК

17:48

У Краснодарському краї РФ приліт: уражена казарма військової частини ППО під ЄйськомВідео

17:46

Досить гидке місце в домі: звідки з'являються плодові мухи і як їх позбутись

Євро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаківЄвро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаків
17:40

Графіки вимкнення світла 22 червня: у які години не вимикатимуть електроенергію

17:33

Не треба хвилюватись через поразку у війні: в Польщі жорстко потролили Путіна

17:23

РФ скоро розпадеться: названо неймовірні терміни розвитку цього сценаріюВідео

17:15

Можна влетіти в копієчку: що категорично не можна виливати в раковинуВідео

Реклама
16:55

У Кривому Розі пролунав вибух: окупанти атакували інфраструктуру міста

16:40

"У РФ вичерпуються останні запаси": Огризко сказав, скільки Росія ще здатна воюватиВідео

16:26

Що можна і не можна робити 22 червня: прикмети в Троїцьку поминальну суботу

16:24

Як правильно зберігати часник, щоб він не висихав: перевірені бабусині способиВідео

16:20

В Адигеї горіли будівлі та ангар: з'явилися перші знімки нафтобази РФ після атаки

16:06

Міф чистої води: чи можна "понижати градус" під час застілля - відповідь здивуєВідео

15:59

Тисячі бордів з рекламою Порошенка – це спекуляція на ЗСУ, – військовий

15:57

Чи треба видаляти зуби мудрості - стоматолог розставив крапки над "І"

15:44

Вдарить температура +35, будуть зливи і град: Україну накриває небезпечна погода

15:10

Вісім бригад кинули на штурм: у ЗСУ назвали "найгарячіші" ділянки фронту

15:00

Кілометрові нігті та яхта: Началджіоглу показався з донькою від Ані Лорак

Реклама
14:56

Як у домашніх умовах перевірити срібло - топ 5 легких способів

14:39

Бачили всі, але призначення знають одиниці: для чого потрібен "язичок" в горлі

14:32

Вирішальний момент: яка помилка не дозволить РФ захопити Часів Яр - Forbes

14:22

Вступ України до Євросоюзу: у ЄС назвали дату старту переговорів

14:12

Кумедне фото зробила Кейт: як сім'я привітала принца Вільяма з днем народження

13:43

Чи то Словаччина, чи то Словенія: Ребров переплутав, з ким зіграє збірна України

13:40

Війна може тривати ще 4-5 місяців "але": названо головну умову для перемогиВідео

13:25

"Це було його рішення": Олена Зеленська розповіла про труднощі у стосунках із Володимиром Зеленським

13:23

"Це не спрацює": Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни

13:12

Чому кішки ходять за господарем у туалет - таємниця чотирилапих вас здивує

13:07

12 років в'язниці: СБУ почала полювання на Кузю із серіалу "Універ"

13:01

Російська ППО перестаралась: окупанти втратили ще один вертоліт – деталі

12:57

РФ уперше могла скинути на Україну нову бомбу ФАБ-3000: що кажуть у Повітряних силах

12:37

За якої умови військовозобов'язані можуть не брати повістку: юристи відповіли

12:26

Ворог б'є по Україні з новою тактикою: у ЗСУ розкрили деталі ракетного удару РФ

12:08

Генштаб підтвердив нічні удари по РФ: уражено НПЗ і місця зберігання "Шахедів"

12:00

Втрати РФ зростають: відомо, коли ЗСУ зможуть перехопити ініціативу на фронті

11:46

Український телеведучий шокував схудненням майже на 30 кгВідео

11:42

Огризко пояснив, чому Росія опинилася на фінішній прямій до розпаду

11:33

Гороскоп Таро на липень 2024: Козерогам - новий початок, Водоліям - конфлікт, Рибам - грошіВідео

Реклама
11:20

"Силовий примус": в ОП назвали умову участі РФ у другому Саміті миру

11:02

"Сподівається, що помру": онкохвора Шеннен Доерті розповіла про цинічний вчинок колишнього

10:54

Як українцям отримувати високу пенсію: експерти назвали реальні способи

10:52

Біля кордону з Україною: Білорусь розпочала раптову перевірку готовності армії

10:44

Китайський гороскоп на завтра 22 червня: Тиграм - дурні суперечки, Свиням - стрес

10:18

Ексглава МЗС пояснив, чому на Саміті схвалили тільки три пункти Формули мируВідео

10:10

"Фотографії красиві зробив": відомий український письменник вступає до ЗСУ

10:06

Київ не хоче прямих контактів із РФ: Кулеба пояснив формат участі Росії в саміті миру

09:51

Окупанти атакували позиції ЗСУ новою бомбою: яка небезпека для України - ISW

09:35

Мовчунка Анастасія Стоцька вперше загоровила про своє таємне весілля

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти