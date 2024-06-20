РФ атакувала Україну з повітря: пошкоджено об'єкти енергетики в чотирьох областях

У Києві сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі на підступах до міста.

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Що відомо про наслідки нічної атаки дронів / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, facebook.com/dtekdnem

У ніч на 20 червня в низці областей України оголошувалася повітряна тривога через зліт ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Крім того, фіксувався рух російських БПЛА типу "Шахед". Уранці в четвер стало відомо про наслідки нічної атаки на Україну.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, вночі 20 червня сили ППО знищили всі ворожі цілі, якими росіяни атакували столицю.

"Нічна повітряна тривога в столиці була пов'язана із загрозою ударних БпЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли через Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області та намагалися атакувати Київ із північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

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У КМВА зазначили, що силами і засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені на підступах до Києва.

За словами начальника міської адміністрації Сергія Попка, у столиці не зафіксовано руйнувань, постраждалих теж немає.

"Крім того, існувала загроза крилатих ракет від стратегічних бомбардувальників Ту-95. Але наразі пуски ракет попередньо не підтверджено. У повітряному просторі України ракети не відстежуються", - додав він.

Тим часом в Укренерго повідомили, що під час нічного нальоту ворожих дронів пошкоджено об'єкти енергетики в 4 областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

Звіт Укренерго про наслідки нічної атаки РФ / t.me/Ukrenergo

Як повідомляв Главред, у ніч на 19 червня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". Під удар потрапила Львівська область. Сили протиповітряної оборони знищили 5 із 5 "Шахедів", які атакували Львівщину.

Був "приліт" у селі Малехів. Поранення отримав 70-річний чоловік, охоронець. Він був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У ніч на 14 червня країна-агресор Росія вкотре атакувала Україну ракетами різних типів, які летіли здебільшого на захід.

Загарбники загалом запустили територією нашої держави 31 засіб повітряного нападу - 14 ракет повітряного і наземного базування та 17 ударних безпілотників.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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