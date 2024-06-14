Ракети летіли на захід України: названо головні цілі нічної атаки РФ

Противник розпочав цієї ночі свою повітряну атаку десь близько 23:00, запустивши БПЛА типу "Шахед", каже Євлаш.

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14 червня РФ вкотре атакувала Україну / колаж: Главред, фото: скріншоти із відео

В ніч на 14 червня країна-агресорка Росія вкотре атакувала Україну ракетами різних типів, які летіли в основному на захід. До того ж, ворог вибирав для удару "класичні" цілі, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Противник розпочав цієї ночі свою повітряну атаку десь близько 23:00, запустивши свої БПЛА типу "Шахед". Загалом їх було 17, всі вони були знищені", - розповів він та додав, що ворог застосовував і інші типи озброєння.

Зокрема, йдеться про три балістичні ракети "Іскандер-М", які росіяни запустили по Запоріжжю з території тимчасово окупованого Криму.

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Також пізніше, додає Євлаш, близько 03:00, з Саратівської області ворог здійснив застосування своєї стратегічної авіації - літаків Ту-95МС та випустив 10 крилатих ракет.

"Зайшли вони в повітряний простір України з території Сумської області й здебільшого прямували на захід України. Цілили класично по об'єктах критичної та військової інфраструктури", - констатував спікер.

Відомо і те, що вже близько 06:00 ранку противник здійснив пуск аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" з пускових рубежів Тамбовської області.

"Ця ціль рухалася дуже швидко, зайшла з півночі України і попрямувала до Хмельниччини, де не досягла своєї цілі", - підсумував речник Повітряних сил ЗСУ.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Характеристика ракети "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні від початку доби 14 червня уже тричі оголошували повітряну тривогу. Перший раз її оголошували після першої години ночі, другий раз – о шостій годині ранку. Під час нічної атаки російські окупанти запустили по Україні ракети та дрони-камікадзе "Шахед". Російські дрони і ракети запускалися групами.

Відомо, що загарбники загалом запустили по території нашої держави 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного і наземного базування та 17 ударних безпілотників.

Крім того, у ніч на 12 червня РФ також запустила по Україні 6 ракет і 24 дрони, були руйнування і постраждалі. Була пошкоджена низка об’єктів у різних областях, виникла пожежа. В одній з областей внаслідок атаки окупантів постраждала сім’я з дитиною.

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