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Окупанти атакували Україну 14 ракетами і 17 дронами, 7 ракет не вдалося збити: деталі

Альона Вороніна
14 червня 2024, 08:32
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Загарбники запускали ракети різних типів та дрони-камікадзе "Шахед". Вдалося збити не усі ворожі повітряні цілі.
Окупанти атакували Україну 14 ракетами і 17 дронами, 7 ракет не вдалося збити: деталі
Окупанти атакували Україну 14 ракетами і 17 дронами/ колаж: Главред, фото: скрін

Країна-агресорка Росія у ніч на 14 червня атакувала Україну ракетами і дронами. Загарбники загалом запустили по території нашої держави 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного і наземного базування та 17 ударних безпілотників. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупанти запустили по Україні:

  • - 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область країни-агресорки Росії);
  • - 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та Краснодарського краю РФ);
  • - 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області, РФ);
  • - 17 ударних дронів типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ, РФ).

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – зазначив Олещук.

відео дня

Він повідомив, що українська протиповітряна оборона знищила 24 повітряні цілі – 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 17 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Ворожі цілі були знищені у семи областях – Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській.

Нагадаємо, РФ вночі атакувала Україну ракетами і "Шахедами" – у кількох областях прогриміли вибухи. Окупанти запускали по нашій державі вночі багато ракет і дронів-камікадзе "Шахед". Вони спрямовувалися в основному на західні області.

Ракетная атака по Украине
Ракетна атака по Україні/ Telegram Олещук

Що відомо про ракету "Кинджал"

Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу.

Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Окупанти атакували Україну 14 ракетами і 17 дронами, 7 ракет не вдалося збити: деталі
Ракета "Кинджал"/ Інфографіка: Главред

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

Нагадаємо, у ніч на 12 червня РФ запустила по Україні 6 ракет і 24 дрони, були руйнування і постраждалі. Була пошкоджена низка об’єктів у різних областях, виникла пожежа. В одній з областей внаслідок атаки окупантів постраждала сім’я з дитиною.

Також 12 червня росіяни вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рогу – було багато загиблих і поранених. Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі, внаслідок якого загинули 8 людей, поранення отримала – 21 особа, повідомили в ДСНС.

Ввечері 12 червня стало відомо, що під час масованого удару по Києву та області Росія застосувала "касетки". Російські окупанти випустили по Україні 30 різних повітряних цілей.

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