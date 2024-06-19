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Вночі РФ атакувала Львівщину "Шахедами", є "приліт"

Анна Ярославська
19 червня 2024, 06:54оновлено 19 червня, 07:44
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У селі Малехів поранення отримав 70-річний чоловік. Його було госпіталізовано в стані середньої тяжкості.
Наслідки
Наслідки "прильоту" в Малехові показав Андрій Садовий / Колаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

У ніч на 19 червня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". Під удар потрапила Львівська область. Силами і засобами протиповітряної оборони було збито всі БПЛА.

Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, воїни протиповітряної оборони знищили 5 із 5 "Шахедів", які атакували Львівщину минулої ночі.

За даними Повітряного командування "Захід", під час першої нічної тривоги, що тривала з 02:32 до 03:35, у повітряний простір Львівської області ввійшли 4 "Шахеди".

відео дня

А під час другої атаки, що тривала з 04:27 по 05:24, цей регіон намагався атакувати ще один дрон-камікадзе противника.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив близько о пів на четверту ночі про роботу ППО біля Львова через дрон-камікадзе РФ, який був зафіксований на околицях міста. Був "приліт" у селі Малехів. Поранення отримав 70-річний чоловік, охоронець. Його було госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Пізніше стало відомо, що в Малехові пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибито 20 вікон.

"Пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця. Стан середньої тяжкості. У приватному секторі вибито вікна в 5 будівлях", - написав Садовий у Telegram.

  • Атака дронів на Львівщину 19 червня 2024
    Атака дронів на Львівщину 19 червня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Атака дронів на Львівщину 19 червня 2024
    Атака дронів на Львівщину 19 червня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Атака дронів на Львівщину 19 червня 2024
    Атака дронів на Львівщину 19 червня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Атака дронів на Львівщину 19 червня 2024
    Атака дронів на Львівщину 19 червня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi

Що кажуть у Повітряних силах

Минулої ночі окупанти атакували Україну 21-м ударним БпЛА типу "Shahed-131/136", повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Внаслідок бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Вночі РФ атакувала Львівщину 'Шахедами', є 'приліт'
Збито 19 "Шахедів" / t.me/ComAFUA

Повітряні атаки РФ на Україну

У ніч на 14 червня країна-агресор Росія вкотре атакувала Україну ракетами різних типів, які летіли здебільшого на захід. До того ж, ворог обирав для удару "класичні" цілі, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Загарбники загалом запустили територією нашої держави 31 засіб повітряного нападу - 14 ракет повітряного й наземного базування та 17 ударних безпілотників.

Українська протиповітряна оборона знищила 24 повітряні цілі - 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 17 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Ворожі цілі були знищені в семи областях - Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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