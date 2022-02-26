ЗСУ захопили командира танкового батальйону РФ

Українські війська захопили у полон командира танкового батальйону РФ 35-ї мотострілецької бригади місто Олейськ. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Хто нападає на Україну: командир танкового батальйону 35-ї мотострілецької бригади м.Олейська Центрального військового округу армії РФ майор Щоткін Леонід Петрович.Випускник Казанського військового танкового училища", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що він одружений, має двох дітей. Танк Щоткіна був підбитий ЗСУ, а він дивом залишився в живих.

Нагадаємо, два диверсанти РФ були взяті в полон українськими військами.

"У районі Коблево взяті в полон два диверсанти, вони вже дають свідчення відповідній Службі", - йдеться в повідомленні.

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