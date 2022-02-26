Комендантська година в Києві: коли можна покинути будинок

У Києві оголосили комендантську годину. Він почався в суботу 26 лютого о 17:00 і закінчиться о 8: 00 в понеділок 28 Лютого.

В КМДА повідомили, що вийти на вулицю можна тільки за однієї умови. Це-повітряна тривога, після якої треба слідувати в укриття.

"У разі оголошення повітряної тривоги треба пройти в найближче укриття. У режимі укриття працюють станції метро. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", - сказано в повідомленні.

Що не можна робити під час комендантської години

Суворо заборонено рух собстенним автотранспортом. Особливо без пропуску.

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"Всі цивільні особи, які будуть перебувати на вулиці в період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже призвело до загибелі 198 людей, серед них — троє дітей.

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