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"Я не голосував за війну": депутат Держдуми закликав негайно зупинити бойові дії в Україні

26 лютого 2022, 09:00

За словами російського депутата, він голосував за визнання "ЛДНР", а не за те, щоб розв’язували війну проти України.

Михайло Матвєєв/ іnstagram.com/insta_matveev)

Депутат Держдуми Росії від комуністичної партії Михайло Матвєєв закликав негайно зупинити війну в Україні.

Він заявив, що голосував за визнання "незалежності" так званих "ЛНР" і "ДНР", а не за те, щоб бомбили Київ. Відповідну публікацію він розмістив у Twitter.

За його словами, він не голосував за війну.

"Вважаю, що війна має бути негайно зупинена. Голосуючи за визнання "ДНР"/"ЛНР", я голосував за мир, а не війну. За те, щоб Росія стала щитом, щоб не бомбили Донбас, а не за те, щоб бомбили Київ", – зазначив він.

Це уже другий російський депутат-комуніст, який публічно виступив проти війни. Раніше з такою ж заявою виступив Олег Смолін.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава не складе зброю, і закликав українців не вірити фейкам, які поширюють у мережі інтернет.

Повідомлялося, що з боку Вишгорода на Київщині рухається колона зі 100 одиниць бронетехніки.

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