Росія почала активно використовувати іранські дрони: експерт розповів про небезпеку

Експерт зазначив, що Україна має досить ефективні алгоритми протидії дронам, які запускає Росія.

Олександр Коваленко / скріншот з відео, Міноборони України

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду розповів, чому Росія вперше за довгий час почала активно використовувати дрони.

"Можуть бути два моменти. Перший - вона отримала нову партію від Ірану. Другий - вона вже мала ці дрони і могла їх використовувати, але зимовий період вносив свої корективи. Негативні корективи для Росії, тому що ці дрони не високотехнологічні, а дуже примітивні (хоч і небезпечні потужною бойовою частиною). І тому саме в зимовий період були побоювання щодо того, що їх двигун може не працювати при низьких температурах", - сказав він.

Коваленко зазначає, що вже бачили перші дрони, які використовувалися для ударів по Україні.

"Було відомо, що в них використовується інерційна навігаційна система (ІНС). Це не додало їм високої точності, але вони мали обмежену відстань використання. Російські їх модернізували, встановили блоки ГЛОНАСС, а це якийсь супутниковий зв'язок, що значно збільшило точність і ефективність використання "Shahed-136". Не виключаю і того, що Росія модернізувала ці дрони, щоб їх можна було використовувати в зимовий період", - зазначив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Експерт зазначив, що Україна має досить ефективні алгоритми протидії цим дронам.

"Який ефект відпрацювання нашої ППО по цих дронах? Майже 100%. Ми маємо досить ефективні алгоритми протидії цим дронам, тому сьогодні вони вже не становлять такої загрози, як у перші дні чи тижні їх використання. Чи зможуть вони літати взимку - може і так, але це жодним чином не змінює можливості наших комплексів ППО знищувати ці БПЛА", - зазначив експерт.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Лідер праворадикальної організації С14 (рух суспільство майбутнього) Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

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