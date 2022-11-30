Перед атакою РФ може нагнітати ситуацію: окупанти вдарять ракетами по Україні в будь-який момент

Речниця ОК Південь попередила про ризик нової масованої атаки РФ / Фото УНІАН

Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час, і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресорка може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

Про це заявила начальник пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни зосереджують літаки і ракетоносії, що свідчить про підготовку до ракетного удару. Інтервали в 7-10 діб потрібні росіянам, щоб підготувати свої потужності.

"В аеропортах Росії накопичена стратегічна авіація споряджена, тактична авіація споряджена, ракетоносій виведений на чергування – це непрямі ознаки до підготовки удару. Те, що така атака не сталася на початку тижня, коли вони її планували, і про що попереджали населення – не треба розганяти як зайву паніку. Це попередження і нагадування про те, що війна триває", — зазначила Гуменюк.

Зазначимо, засновник організації С14 Євген Карась говорив, що нова хвиля ракетних атак чекає на Україну 29 листопада. За його словами, ймовірність того, що Росія знову атакує ракетами, становить 90% "за багатьма ознаками і перехопленнями".

У вівторок по всій території України крім Криму була оголошена повітряна тривога. Втім, дуже швидко почався відбій тривоги.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що 29 листопада Україна готувалася до масштабних ракетних обстрілив по енергетичній інфраструктурі. Російські літаки-бомбардувальники кружляли в повітряному просторі понад 4 годин, але ударів не було.

За словами радника ОП, піднявши літаки в повітря, окупанти могли проводити тренувальні польоти, виявляти ППО.

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