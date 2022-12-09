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Системи боротьби з дронами та боєприпаси: США передадуть Україні новий пакет допомоги на $275 млн - ЗМІ

9 грудня 2022, 07:16
Які саме засоби боротьби з дронами або які інші засоби ППО увійдуть до складу пакету, не повідомляється. Офіційно Вашингтон оголосить про рішення 9 грудня.

Україна-США
США передадуть Україні новий пакет допомоги на $275 млн / Фото УНІАН

США готуються оголосити про новий пакет військової допомоги для України на $ 275 мільйонів. У нього можуть увійти системи протидії дронам, а також велика кількість боєприпасів.

Про це пише видання AP з посиланням на джерела. За інформацією журналістів, офіційно Вашингтон оголосить про рішення в п'ятницю, 9 грудня.

Які саме засоби боротьби з атаками дронів або які інші засоби ППО увійдуть до складу пакету, не повідомляється.

Зазначається, що йдеться про високотехнологічні системи, які можуть використовуватися для виявлення та протидії безпілотникам.

Водночас Києву передадуть 80 тисяч патронів для гаубиць 155 мм калібру, ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, військові автомобілі Humvee і генератори.

Представник Ради національної безпеки відмовився коментувати повідомлення про новий пакет допомоги. Зміст і розмір пакетів можуть змінюватися, доки відповідні укази не будуть підписані президентом.

Сума в розмірі $ 275 млн доларів буде покрита за рахунок спеціальних президентських повноважень, які дозволяють адміністрації оперативно передавати озброєння зі складів Пентагону без схвалення Конгресу.

Як повідомляв Главред, видання The Washington Post писало, що Міністерство оборони США закупить для Збройних Сил України реактивні боєприпаси з лазерним наведенням. Зброя та обладнання, що закуповуються у американських оборонних компаній, представляють окрему категорію військової допомоги Україні.

Закупівлі включають 70-мм ракети з лазерною наводкою на суму 22,6 мільйона доларів США. Йдеться про ракети APKWS.

На початку грудня стало відомо, що американська компанія BAE Systems успішно завершила додаткові випробування 70 мм ракет з APKWS для протидії безпілотникам. Ці ракети калібру 70 мм оснащені системою лазерного наведення. Такі боєприпаси Україна повинна отримати в рамках оборонної допомоги.

Військова допомога США Україні

У США погодили оборонний бюджет на 2023 рік у розмірі 858 млрд доларів. З них 800 млн доларів виділили на військову допомогу Україні.

Як йдеться в заяві на сайті Комітету Палати представників у справах збройних сил, обидві палати Конгресу США схвалили проект.

Варто зазначити, що оборонний бюджет США на 45 млрд більше, ніж просив президент Джо Байден. На підтримку України також виділили більше коштів, ніж пропонував глава Білого дому.

Раніше Міноборони США укладе контракт на $1,2 млрд з компанією Raytheon Technologies Co на шість національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), які будуть поставлені Україні. Всього Пентагон схвалив відправку восьми таких систем української армії.

У листопаді держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував за дорученням президента виділення Україні нової партії озброєнь на суму $ 400 млн.

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