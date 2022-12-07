ППО РФ виявилася безсила: несподівані деталі про дрони, які атакували авіабази РФ

Безпілотники, які вдарили по авіабазах окупантів, використовували інерційні системи навігації для наведення на цілі.

Наслідки удару по російських військових аеродромах / Telegram

Стали відомі нові подробиці атаки на військові авіабази РФ у Саратовській і Рязанській областях, з яких здійснюють вильоти бомбардувальники, що завдають ударів по мирних містах України.

Безпілотники, якими, ймовірно, вдарили по російських авіабазах 5 грудня, не є радянськими Ту-141 "Стриж" або дронами Укроборонпрому. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Зокрема, неназваний радник уряду України з питань оборони заявив, що безпілотники, які атакували російські аеродроми, "не є ні моделями Укроборонпрому, ні модифікованими радянськими, а скоріше спільною ініціативою уряду і приватного сектора, яка здатна "частіше" випускати нові розробки".

Також, за словами джерела, безпілотники використовували інерційні системи навігації для наведення на цілі.

"Хоча вони менш точні, ніж GPS, але вони не потребують супутникового з'єднання, тому їх неможливо заглушити. Це ускладнить їх перехоплення і пояснює, як їм вдалося пройти через російську ППО", – зазначає видання.

У той же час один з українських інженерів-розробників дронів для військових сказав FT, що безпілотники, які ймовірно використовувалися в останніх атаках, могли рухатися зі швидкістю, близькою до швидкості звуку, а заміна оригінальної камери Ту-141 дозволила б помістити в корпус дрона більше 50 кг. вибухівки, можливо, навіть 100 кг.

"По суті це була б дешева крилата ракета", - додав він.

Нагадаємо, у Росії побоюються нових ударів безпілотних літальних апаратів після того, як нещодавно прогриміли вибухи на авіабазах російських окупантів.

Російські пропагандисти всерйоз обговорюють ймовірність нанесення ударів БПЛА по Москві, пише британське видання The Guardian.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії - Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

Читайте більше: