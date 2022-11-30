"Хочуть нас закошмарити": військовий розповів, навіщо Росія готує масові ракетні удари

Ракетний удар, Євген Карась / pixabay, Апостроф

Лідер праворадикальної організації С14 (Рух суспільство майбутнього) Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз.

За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

"По-перше, психологічно нас закошмарити, по-друге, спробувати мотивувати своє населення. Мовляв, у нас "ні світла, ні туалету", зате у "укропів" - все темно, і ми живемо не краще, ніж вони. Тому що, як ми розуміємо, навіть після найжорсткіших обстрілів деякі українські міста не виглядають так кошмарно, як російська глибинка", - каже військовослужбовець.

Він зазначає, що "обстріли роблять вибух і випал, але коли дивишся на російські міста і бачиш, як вони впали з плином часу, спостерігаєш живий процес руйнування, то складається враження, ніби тимчасова бомба вибухнула",

"Тому росіянам потрібен мотиватор "в Україні все погано, тому що вони воюють з Росією". Звісно, є ще фактор того, що ракетами росіяни б'ють по об'єктах промисловості, виробництву, ремонтним потужностям, логістиці, лікуванню поранених тощо, що теж має для них сенс. У військовому плані це - мізерна проблема, тому що вона не є такою, що може щось кардинально змінити у звільненні Мелітополя, Криму, в ході війни. Мабуть, ці обстріли призведуть до того, що перемога буде відкладена в часі. Але це не ті проблеми, які б призвели до якихось стратегічних змін. Самі росіяни теж з цього регочуть і кажуть - чого б всі ці ракети не б'ють по українських військах біля Краматорська, Бахмута, а замість того б'ють по якихось складах біля Львова, ще й не потрапляють по них. Всі розуміють, що ці удари - це вже не про війну. Це не далекосяжні фактори, а щоб кудись постріляти", - додав він.

Карась також зазначає, що Росія знову спробує завдатм серйозній поразки енергетиці.

"Якщо у РФ вийде, наприклад, завдати серйозних поразок енергетиці (хоча я сподіваюся, що у нашої влади є певні "сюрпризи" і все буде добре), це створить великий дискомфорт, але це не впливає на танковий батальйон, який буде виконувати роботу в районі Сватового або на півдні. Тому що у батальйону будуть генератори, забезпечення, і все одно все прийде - приїде. Ось зараз, наприклад, в прифронтовій області України вимкнули світло, але включили генератор. Тобто у військових проблем від цих ударів майже немає. З ремонтом техніки Захід все одно допомагає, тому ці удари - це агонія. Вони безглузді, але дуже противні", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Небезпека нового ракетного удару РФ

З 10 жовтня російські окупанти масовано обстрілюють Україну ракетами, намагаючись знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без тепла і електрики.

23 листопада Росія випустила по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити. Росіяни пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру і вбили цивільних жителів у Києві та Вишгороді.

27 листопада президент України Володимир Зеленський попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що російські окупанти планують завдати новий масований ракетний удар по території України. Він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

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