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Росія може стягнути до кордонів України мільйон військових: Залужний закликав реально оцінювати сили РФ

18 січня 2022, 10:33

У НАТО запевнили в підтримці Києва перед загрозою вторгнення Росії. Але Головнокомандувач ЗСУ вважає, що сподіватися на військове втручання Альянсу не варто.

Валерій Залужний
Валерій Залужний вважає, що військове командування має бути напоготові / Фото facebook.com/vzaluznyj

Головнокомандувач Збройними Силами України Валерій Залужний заявив, що Росія може в будь-який момент підступно збільшити кількість своїх військових на українському кордоні.

За його словами, військове командування має бути напоготові й враховувати здібності РФ, передає Укрінформ.

"Слід враховувати, що нам протистоїть держава-агресор, у якої є майже мільйонне військо", – сказав Залужний в інтерв'ю.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що цифра в сто тисяч військових на кордоні завтра може збільшитися до 200 тисяч, а за тиждень – до 700 тисяч.

"У Росії є для цього всі можливості", - вважає Залужний.

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Він зазначив, що в розмові з керівництвом НАТО говорив про те, що російську загрозу не слід розглядати як ілюзію. За його словами, в Північноатлантичному альянсі українську державу запевнили в підтримці перед загрозою вторгнення Росії. Водночас Головнокомандувач вважає, що сподіватися на військове втручання НАТО не варто.

Можливе вторгнення Росії в Україну

7 січня американське видання The New York Times продемонструвало нову карту, на якій зафіксовано посилення концентрації військ РФ біля кордонів України. Згідно з опублікованими даними, росіяни оточують українську державу з трьох боків. Журналісти стверджують, що біля рубежів України сконцентровано близько 100 тисяч російських військ.

Пізніше журналісти The New York Times заявили, що Росія планувала стягнути до кордонів України 175 тисяч військ. Однак відносно м'яка зима призвела до перенесення планів Москви щодо нової військової операції проти української держави на весну.

12 січня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія сконцентрувала 100 тисяч військ біля кордонів України й приготувала сценарій нової гібридної атаки з метою дестабілізації ситуації в країні.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати володіють розвідданими про підготовку Кремля до фабрикації приводу для вторгнення в Україну. За його словами, приводом для можливого вторгнення Росії в Україну може стати спроба перевороту в країні.

Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоби створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд вважає, що російське вторгнення в Україну є "невідворотним і неминучим". За його словами, цей тиждень може стати вирішальним.

Представник РФ на переговорах, заступник глави МЗС Сергій Рябков заявив, що Москва не збирається нападати на Україну. Однак росіяни вимагають гарантій, щоби Україна та Грузія ніколи не приєдналися до Північноатлантичного альянсу.

А прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що російські війська залишаються поблизу кордонів України, але на російській території, через напружену обстановку в регіоні та дії НАТО. За його словами, це "запобіжні заходи".

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