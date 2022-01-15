США підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну - Нуланд

США підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну / Reuters

Сполучені Штати Америки підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну, розповіла заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, поки ці сценарії не розголошуються.

В інтерв'ю для Financial Times Нуланд зазначила, що США готові запровадити нові санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення в Україну.

"Я не збираюся розкривати 18 різних сценаріїв... я просто скажу, що наші переговори, які ми ведемо з нашими союзниками, спрямовані на те, щоб заподіяти дуже гострий біль і дуже швидко, якщо Росія зробить цей крок у будь-якій формі", - розповіла заступниця держсекретаря США.

Вона підкреслила, що двері для дипломатичного пошуку виходу з ситуації відкриті, і на сьогодні Вашингтон працює над письмовими відповідями на російські вимоги щодо "гарантій безпеки".

"Ми хочемо продовжити розмову. Ми вважаємо, що це потрібно робити на основі взаємності, у них будуть образи, але у нас теж є побоювання. Ми вважаємо, що можемо знизити напруженість і домогтися певного прогресу в деяких з цих питань за допомогою дипломатії", - розповіла Нуланд.

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Нагадаємо, раніше видання CNN повідомило, що американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну,

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі.

Радник американського глави держави з питань безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може здійснити військове вторгнення на територію України унаслідок спроби перевороту в країні. За його словами, росіяни можуть звинуватити Київ у нападі на російські сили на Донбасі, такі події вже були у 2014 році. Американська розвідка стверджує, що Москва працює над конструюванням приводів для інтервенції.

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