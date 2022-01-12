100 тисяч військ РФ біля кордонів України і гібридний сценарій: США розкрили плани Москви проти Києва

Росія окупувала частину територій України, а Київ прагне до миру і демократії - Нуланд / УНІАН

Росія сконцентрувала 100 тисяч військ біля кордонів України і приготувала сценарій нової гібридної атаки з метою дестабілізації ситуації в країні. Москва поширює неправдиві відомості про українську державу, Штати і Північноатлантичний альянс з метою виправдання власних дій. Росіяни окупували українські території, у той час, коли Київ прагне миру. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Під час свого брифінгу вона розповіла про те, що Росія біля українських кордонів фактично створила штучну кризу. За її словами, метою Москви є дестабілізація ситуації в Україні.

"Саме Росія накопичила 100 000 військових на кордонах України. Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію і варіанти дій під чужим прапором в Україні. Саме Росія поширює дезінформацію і брехню про Україну, США і НАТО, щоб виправдати власні дії", - зазначила Нуланд.

Також вона підкреслила, що Росія є агресором і захопила частину українських територій у 2014 році, тоді як Україна прагне тільки до забезпечення мирного, демократичного і європейського майбутнього для своєї країни.

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Дивіться відео ТСН - Росія перенесла плани щодо військового вторгнення в Україну на весну

Війська Росії біля кордонів України

Американське видання The New York Times 7 січня продемонструвало нову карту, на якій зафіксовано посилення концентрації військ РФ біля кордонів України. Згідно з опублікованими даними, росіяни оточують українську державу з трьох сторін. Журналісти стверджують, що біля рубежів України сконцентровано близько 100 000 російських військ.

10 січня відбулися перемовини США та Росії щодо безпеки. За підсумками дискусії у Вашингтоні заявили, що Штати не збираються гарантувати нерозширення НАТО на схід або невступ України до Альянсу. У разі нової військової операції проти української держави на Москву очікують серйозні санкції.

Представник РФ на перемовинах, заступник глави МЗС Сергій Рябков заявив, що Москва не збирається нападати на Україну. Однак росіяни вимагають гарантій, щоб Україна і Грузія ніколи не приєдналися до Північноатлантичного альянсу.

Журналісти The New York Times заявили, що Росія планувала стягнути до кордонів України 175 тисяч військ. Однак відносно м'яка зима призвела до перенесення планів Москви щодо нової військової операції проти української держави на весну.