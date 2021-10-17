"Вмирати та вбивати за Україну": главком ЗСУ назвав шлях звільнення захоплених РФ територій

Українські військові на Донбасі / Штаб ООС

Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний розповів про готовність до звільнення територій, захоплених Росією.

Україна одного разу відновить суверенітет над усією своєю територією, в цьому їй допоможе "козацька і бунтівна кров", заявив він, повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.

Залужний повідомив, що військовослужбовці довели свою любов до країни проявивши готовність вмирати і вбивати за Україну, стримуючи російську агресію.

Таким чином, продовжив він, ЗСУ обов'язково зможуть відновити суверенітет країни.

"Козача і бунтівна кров в наших жилах веде нас тільки вперед", - додав Залужний.

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Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що українські військові можуть відкривати вогонь на обстріл з боку бойовиків і російських гібридних військ на Донбасі.

За його словами, вогонь у відповідь-одна з причин, чому останнім часом кількість обстрілів на з боку противника зменшилася.