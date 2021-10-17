"Вмирати та вбивати за Україну": главком ЗСУ назвав шлях звільнення захоплених РФ територій

ЗСУ обов'язково зможуть відновити суверенітет України, впевнений Валерій Залужний.
Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний розповів про готовність до звільнення територій, захоплених Росією.
Україна одного разу відновить суверенітет над усією своєю територією, в цьому їй допоможе "козацька і бунтівна кров", заявив він, повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.
Залужний повідомив, що військовослужбовці довели свою любов до країни проявивши готовність вмирати і вбивати за Україну, стримуючи російську агресію.
Таким чином, продовжив він, ЗСУ обов'язково зможуть відновити суверенітет країни.
"Козача і бунтівна кров в наших жилах веде нас тільки вперед", - додав Залужний.
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Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що українські військові можуть відкривати вогонь на обстріл з боку бойовиків і російських гібридних військ на Донбасі.
За його словами, вогонь у відповідь-одна з причин, чому останнім часом кількість обстрілів на з боку противника зменшилася.