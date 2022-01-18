У МЗС РФ спростували евакуацію російських дипломатів з України

Посольство Росії в Києві працює в штатному режимі, заявили в Міністерстві закордонних справ РФ.
У МЗС Росії спростували інформацію про нібито евакуацію російських дипломатів з України.
Там зазначили, що посольство РФ у Києві працює у штатному режимі, передає РИА Новости.
Раніше американська газета The New York Times писала з посиланням на високопоставленого співробітника Служби безпеки України про те, що дипломатам у двох російських консульствах у Києві та у Львові було наказано підготуватися до виїзду з країни.
За словами чиновника, ім'я якого не називається, 5 січня Україну залишили 18 осіб — в основному діти і дружини російських дипломатів. Найближчими днями, додав він, очікується, що з України поїдуть 30 осіб з Києва та консульства у Львові. Як пише NYT, Вашингтон знав про підготовку евакуації.
Можливе вторгнення Росії в Україну
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати володіють розвідданими про підготовку Кремля до фабрикації приводу для вторгнення в Україну. За його словами, приводом для можливого вторгнення Росії в Україну може стати спроба перевороту в країні.
Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоби створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.
Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі.
Голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд вважає, що російське вторгнення в Україну є "невідворотним і неминучим". За його словами, цей тиждень може стати вирішальним.
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