Росія використовує виселення УПЦ МП з Лаври проти України: експерт пояснив, як цього уникнути

Можна очікувати винесення питання про УПЦ МП на одне з найближчих засідань Радбезу ООН, впевнений релігієзнавець.

Росія використовує виселення УПЦ МП з Лаври проти України / raskolam.net, УНІАН

Росія вже більше року після повномасштабного вторгнення намагається розіграти церковну карту і звинуватити Україну в релігійних переслідуваннях, заявив доктор історичних наук, професор Національного університету "Острозька академія" Андрій Смирнов.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що після 1 квітня, коли Росія почала головувати в Радбезі ООН, можна очікувати винесення питання про УПЦ МП на одне з найближчих засідань.

"Вже було звернення від Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо дискримінації Української Православної церкви, на що був відповідний коментар МЗС України про те, що в Україні всі рівні перед законом. Для Росії важливо легітимізувати продовження війни і переконати світову спільноту в тому, що в Україні є порушення прав людини, зокрема на свободу віросповідання", - пояснив Смирнов.

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За його словами, коли проводилися так звані заходи з безпеки в храмах і монастирях УПЦ МП, а також порушувалися кримінальні провадження і накладалися санкції проти священнослужителів, обвинувачених у колабораціонізмі та державній зраді, міжнародне співтовариство було на боці України.

"Однак тепер, коли постало питання про "виселення" ченців Києво-Печерської Лаври і студентів Київської духовної академії, західні держави проявляють своє занепокоєння і не розуміють, чому український уряд вдався до таких радикальних кроків. Тому тут потрібно більше роз'яснювальної роботи по лінії МЗС України, а також внесення змін до законодавства. Зокрема, в частині заборони релігійним організаціям в Україні мати зв'язки з Церквами в країні-агресорі. Такі обмеження не стосуються свободи віросповідання, а лише адміністративно-юридичних питань", - підсумував експерт.

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

29 березня представники Української Православної церкви Московського патріархату повинні були покинути Києво-Печерську лавру. Про це заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

30 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", а управління майном заповідника перейшло до держави.

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