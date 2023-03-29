Ченці Лаври переходять в ПЦУ: Епіфаній вже призначив нового намісника

Як намісник отець Авраамій звернувся із закликом залишитися в Лаврі у складі Помісної Православної Церкви України.

Лавра, Авраамій / pixabay, скріншот

Члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрита Авраамія (Лотиша) митрополит Епіфаній затвердив виконуючим обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Як повідомляє прес-служба Православної церкви України Авраамій звернувся до митрополита Епіфанія з проханням "затвердити його в числі братії" у складі монастиря ПЦУ в Лаврі, який був офіційно зареєстрований в кінці минулого року.

У свою чергу, Епіфаній задовольнив його прохання і доручив Авраамію виконувати обов'язки намісника Києво-Печерської Лаври у складі ПЦУ.

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Також Авраамій звернувся до ченців Лаври, які поки залишаються у складі УПЦ МП.

"Слід чесно визнати - наш колишній намісник і священноначалля в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу - закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підпорядкування Москві, що веде проти нас війну – туманні і половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення – розпалювання ворожнечі і протистояння", – сказав він.

В.о. намісника закликав ченців УПЦ МП "залишитися в Лаврі у складі ПЦУ" під керівництвом митрополита Епіфанія.

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що мова не йде про закриття монастиря в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, а мовою богослужіння буде древній слов'янський і український. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі. Він підкреслив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

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