"Палицею поб'ю": скандальний митрополит МП Павло накинувся на журналістів біля Лаври

Митрополит Павло вийшов до журналістів і заявив, що всупереч закінченню договору оренди, УПЦ МП не покине Лавру.

Митрополит Павло / УНІАН

Процес звільнення УПЦ МП Києво-Печерської Лаври супроводжується скандалами. Представники Московського патріархату вступають у конфлікти з офіційними особами і навіть журналістами.

Колишній намісник Лаври від УПЦ МП митрополит Павло накинувся зі звинуваченнями на журналістів, які висвітлювали подію. При цьому він пригрозив розправою, а кореспондентам навіть пошкодили обладнання.

Митрополит Павло вийшов до журналістів і заявив, що всупереч закінченню договору оренди, УПЦ МП не покине Лавру.

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"Я зараз візьму цю палицю і поб'ю всі ваші фотоапарати", — пригрозив він журналістам.

Митрополит Павло погрожує журналістам / Скріншот

При цьому його прихильники накинулися на журналіста і порвали йому дріт для зарядки.

Митрополит Павло погрожує журналістам / скріншот

Церковники УПЦ МП також почали штовхати журналістів.

Представник УПЦ МП накинувся на журналістів / скріншот

Раніше Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

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