"Впадуть вам на голову": "Паша-Мерседес" почав відкрито погрожувати Зеленському через виселення з Лаври

Митрополит Павло на тлі виселення з Лаври побажав Зеленському та його родині горя.

Митрополит Павло погрожує Зеленському / колаж фото скріншот з відео

Пропутінський митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло, відомий своїм прізвиськом як "Паша-Мерседес", почав погрожувати президенту України Володимиру Зеленському та його родині. Піп не може пробачити українській владі те, що агентів Кремля виселяють з Києво-Печерської Лаври. Відеозвернення митрополита Павла вже розлетілося в Мережі.

Він цинічно побажав Зеленському горя і додав, що "Бог не пробачить" президенту такий вчинок.

"Кажу вам, пане Президенте, і всій вашій зграї, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову! Сьогодні ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах, ви можете так з нами чинити? Господь не пробачить ні вам, ні вашій родині. Тому що 220 осіб братії викинуті вами на вулицю", – сказав митрополит Павло.

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Проросійський піп ображається на те, що Зеленський не прийняв митрополита Онуфрія, коли той з іншими членами синоду прибув без попередження під Офіс президента.

"Паша-Мерседес" не обійшов стороною і міністра культури Олександра Ткаченка і заявив, що він "одержимий буйством, злістю, ненавистю і диявольським збігом".

"Нам запропонували "компроміс": їдуть з Лаври блаженніший Онуфрій, семінарія, і я. Я сказав, що з хреста не сходять, з хреста знімають. Ми не потребуємо таких "компромісів". Вони хочуть забрати нашу Лавру, Почаївську, і перейти до жіночих монастирів", – додав митрополит Павло.

Митрополит Павло погрожує Зеленському / скріншот з відео

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що мова не йде про закриття монастиря в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, а мовою богослужіння буде древній слов'янський і український. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі. Він підкреслив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

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