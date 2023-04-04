"Ви мене до себе додому візьмете?": монах УПЦ МП з Лаври заявив, що після виселення піде бомжувати

Архімандрит Полікарп вважає, що після виселення з Лаври він буде нікому не потрібен.

Монах УПЦ МП заявив, що піде бомжувати / скріншот з відео

Уставник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі архімандрит Полікарп Ліненко заявив, що йому доведеться йти бомжувати.

Він заявив в інтерв'ю "5 каналу", що не зможе знайти роботу після виселення з Лаври.

"Я в Лаврі перебуваю з 1988 року. Я прийшов в цей монастир за розрахунком так, щоб дожити до старості, скільки Господь дасть, і померти. Але, якщо влада сказала, що у мене немає права такого, то я з ними битися не буду. Піду вже бомжувати кудись", - заявив монах.

відео дня

Архімандрит Полікарп вважає, що після виселення з Лаври він буде нікому не потрібен.

"А куди? Куди ви пропонуєте мені піти? Ви мене до себе додому візьмете? Кому я потрібен, дармоїд такий?! Роботи немає, професії немає. Я все своє усвідомлене життя тільки крутив пальцем. Я керував хором. Мої професійні здібності нікому в цьому світі не потрібні", – заявив священик.

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

29 березня представники Української Православної церкви Московського патріархату повинні були покинути Києво-Печерську лавру. Про це заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

30 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", а управління майном заповідника перейшло до держави.

Вам може бути цікаво: