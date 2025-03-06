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"У стилі 1941-1945 років": Росія готується до масштабної хвилі мобілізації

Віталій Кірсанов
6 березня 2025, 16:03оновлено 6 березня, 17:13
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Через 4-6 років Росія планує можливе вторгнення в країни Балтії, вважає Андрій Коваленко.
мобілізація
Росія готує населення до можливого проведення мобілізації / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Що сказав Андрій Коваленко:

  • Кремль намагається переконати росіян у неминучості нової хвилі мобілізації
  • У РФ кажуть, що настав час задуматися про мобілізацію "пари мільйонів" чоловіків

Російська влада готує своє населення до можливого проведення нової хвилі мобілізації. Про це в четвер, 6 березня, повідомив у Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, звернувши увагу на заяву командира кадирівського підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінова про необхідність мобілізації "пари мільйонів" чоловіків для війни проти Європи.

"Це частина ширшої інформаційної кампанії, яка тестує реакцію населення Росії на перспективу тотальної війни. Цей наратив буде досліджено, лічені реакції населення і результати замірів покладуть на стіл Путіну", - висловив упевненість Коваленко.

відео дня

Раніше, додав керівник ЦПД, подібні ідеї висловлювали інші представники російської влади. Тим часом у соцмережах поширюються повідомлення про термінові наради в Москві щодо нового сценарію війни.

"Кремль намагається переконати росіян у неминучості конфлікту і необхідності нової хвилі мобілізації, подаючи її як шлях до "швидкої перемоги", - зазначив Коваленко.

Він також укотре вказав, що за 4-6 років Росія планує можливе вторгнення до країн Балтії.

"Утім, зараз залучення мільйонів людей означатиме затяжну та виснажливу війну, яка може тривати десятиліттями, перетворюючи Росію на військовий табір у стилі 1941-1945 років. Якщо суспільство в РФ не виявить активного опору, реалізація цього сценарію стане лише питанням часу. І замість кави у Вільнюсі Росія втратить додаткові території та державність у нинішніх кордонах, національні утворення на поки що території РФ виникнуть швидше", - упевнений Коваленко.

Зазначимо, 5 березня, Апті Алаудінов заявив, що Росії час замислитися про мобілізацію "пари мільйонів" чоловіків для війни проти Європи. Алаудінов сказав, що війна проти України може перейти в нову стадію, в якій будуть застосовуватися всі види озброєнь і яка, на його думку, призведе до остаточної перемоги над Європою і розпаду НАТО. Європа і більшість європейських країн унаслідок потенційного зіткнення з Росією перестануть "існувати як такі", упевнений він.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Франція висловила готовність передати Києву свої розвідувальні дані після того, як США призупинили аналогічну допомогу. Про це повідомив міністр оборони Себастьян Лекорню, передає France 24.

Країни ЄС готуються до можливого значного збільшення потоку українських біженців через ризик ескалації війни і припинення військової підтримки з боку Сполучених Штатів. Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер наголосила на необхідності справедливого механізму їхнього розподілу, повідомляє Politico.

У Кривому Розі кількість загиблих і постраждалих унаслідок ракетного удару російських військ зросла. Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що станом на ранок 6 березня жертвами атаки стали четверо людей, ще 31 особа дістала поранення.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового керівника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема, в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ та СЗР, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком'юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПСО", - наголосив Андрій Коваленко.

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