Перемир'я на місяць: ЗМІ назвали варіант мирного плану Франції та Британії

Мирний план буде готовий "за кілька днів".

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Reuters сказали, що передбачає один із варіантів мирного плану Макрона і Стармера / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Мирний план Стармера та Макрона буде готовий за декілька днів

План передбачає "часткове" перемир’я на місяць

Франція і Великобританія працюють над мирним планом для України, який планують представити Сполученим Штатам Америки. Дипломати країн заявили, що План може бути готовий вже "за кілька днів". Інформацію передає Reuters.

Агентство уточнює, що президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели кілька телефонних розмов з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським після їхньої суперечки в Овальному кабінеті, зазначає агентство.

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Британія і Франція заявили, що для майбутніх гарантій безпеки буде потрібна допомога США.

"Ми розглядаємо можливість укласти цей план протягом днів, а не тижнів", — сказав один з високопоставлених європейських дипломатів.

Другий європейський дипломат сказав, що ідея полягала в тому, щоб усі "качки були вишикувані в ряд", включаючи "більш здоровий діалог між Вашингтоном і Києвом" та меседж від США, що Росія є агресором.

Деталі мирного плану наразі залишаються конфіденційними, але агентство публікує одну з можливих версій.

"Один з варіантів – той, деталі якого вже розкривав Емманюель Макрон: "часткове" перемир’я на місяць, що включало б взаємну відмову від атак у повітрі, на морі та проти енергетичної інфраструктури", - йдеться в матеріалі.

Мирні плани для України - останні новини

Нагадаємо, у Лондоні відбувся європейський саміт, де обговорили безпекові гарантії для України, підтримку оборонної промисловості та можливе перемир’я. Лідери наголосили, що санкції проти Росії збережуться до встановлення стійкого миру. Перемир’я має початися з обміну полоненими та повернення дітей.

Також Макрон заявив, що Франція та Британія пропонують місячне перемир’я, яке стосуватиметься лише атак з повітря, моря та енергетичної інфраструктури. За його словами, це перший етап перед розгортанням миротворчих сил, а переговори щодо плану триватимуть кілька тижнів.

Крім того, керівник Центру суспільної аналітики Вежа, голова Благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок розкрив деталі мирного плану президента США Дональда Трампа. За його словами, він включатиме кілька етапів, зокрема:

припинення активних бойових дій;

політичний процес в Україні: питання скасування або продовження воєнного стану, що відбуватиметься під контролем США;

через кілька місяців відбудеться підписання остаточної мирної угоди. У цей момент Україна увійде у виборчий процес.

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