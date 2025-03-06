Сотні тисяч українців можуть депортувати із США: у Трампа готують рішення

Адміністрація президента США Трампа готується вже у квітні прийняти рішення про скасування правового статусу для українських біженців, зазначають ЗМІ.

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Правовий статус в США можуть скасувати для приблизно 240 000 українців / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі Reuters:

У США хочуть скасувати тимчасовий правовий статус для українців

Рішення про це очікується вже у квітні

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір скасувати тимчасовий правовий статус для приблизно 240 000 українців, які втекли від війни з Росією. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого чиновника команди Трампа та три джерела, обізнані з ситуацією.

За даними видання, таке рішення може призвести до ризику швидкої депортації для сотень тисяч українців.

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"Цей крок, який очікується вже у квітні, стане приголомшливим розворотом у порівнянні з тим прийомом, який українці отримали за часів адміністрації президента Джо Байдена", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що згортання захисту для українців планувалося ще до публічного конфлікту Трампа з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.

За даними джерел, це частина масштабнішої ініціативи адміністрації Трампа, спрямованої на позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, які отримали дозвіл на в’їзд до США за гуманітарними програмами умовно-дострокового звільнення, запровадженими адміністрацією Байдена.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що поки що відомство не має жодних оголошень. Білий дім і посольство України не відповіли на запити про коментарі.

Яка ситуація з українськими біженцями в Європі / Інфографіка Главред

Політика Трамп щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп не виключає можливості підписання угоди з Володимиром Зеленським щодо рідкоземельних копалин. Про це в коментарі Reuters повідомив неназваний представник Білого дому.

Радник з національної безпеки США Майк Волц заявив, що адміністрація Трампа активно працює над завершенням війни в Україні. В інтерв’ю CNN він зазначив, що запропонована угода передбачає гарантії безпеки з боку європейських країн, однак водночас вимагає територіальних поступок від України.

Держсекретар США Марко Рубіо звинуватив Володимира Зеленського в нібито перешкоджанні планам Вашингтона щодо мирного врегулювання конфлікту з Росією. Як повідомляє ABC News, він заявив, що український президент розглядає ситуацію виключно з позиції Києва, що, на його думку, "зриває мирний процес".

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