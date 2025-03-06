Через Трампа Євросоюз готується до нової хвилі біженців з України - Politico

Загроза затяжної війни в Україні без військової підтримки США змушує політиків ЄС замислитися про нову хвилю величезної кількості біженців.

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Новий наплив біженців поки що розглядається як сценарій / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Кількість біженців з України може різко зрости

Країни Європи готуються до можливого напливу

Країни Європейського Союзу готуються до нового значного збільшення кількості українських біженців через загрозу ескалації війни в Україні та припинення військової підтримки з боку США.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вважає, що потрібен справедливий механізм розподілу біженців, пише Politico.

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"Якщо Путін ще більше загострить цю війну і американська підтримка зникне, і якщо це призведе до збільшення потоку біженців ... нам потрібен обов'язковий розподіл біженців з України по всьому ЄС відповідно до справедливого механізму", - заявила Фезер.

За її словами, поки що вона не очікує нового великого напливу біженців і що зростання їхньої кількості - це "тільки сценарій", який мають обговорити міністри.

"Німеччина підтримуватиме Україну, доки триватиме жахливий напад Путіна", - підкреслила Фезер.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, коментуючи можливість нової хвилі біженців, заявив, що його країна вже "зробила свій внесок" і тепер буде зосереджена на інтеграції людей, які вже там.

"На душу населення Австрія очевидно прийняла більше (біженців - ред.), ніж багато інших країн", - сказав Карнер журналістам.

Зазначимо, за даними Євростату, станом на грудень понад 4,3 мільйона українців перебували під тимчасовим захистом у європейських країнах. Найбільше біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як писав Главред, у США для українців призупинили програму United for Ukraine (U4U). Прийом нових заявок з 20 січня за формою I-134A, передбаченою програмою U4U, тимчасово не відбувається. Наразі відповідна служба опрацьовує всі попередні запити, подані українськими біженцями.

Українці, які перебувають у Чехії та отримали тимчасовий захист, можуть його втратити. Статус неможливо буде отримати в тому разі, якщо в Україні оголосять припинення вогню або завершення війни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

При цьому українські біженці, які хочуть залишитися в Чехії, у 2025 році можуть змінити свій офіційний статус із тимчасового захисту на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання. Схоже, що скористатися такою можливістю зможуть лише досить забезпечені біженці.

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Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

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