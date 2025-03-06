США намагаються шантажувати, щоб Україна пішла на їхні умови - нардеп

Нанесення ударів по території РФ залежить великою мірою від розвідданих партнерів України, каже Костенко.

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Роман Костенко / Колаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, УНІАН, Fb Роман Костенко

Що сказав Роман Костенко:

В оборонному Комітеті ВРУ немає офіційних листів про припинення допомоги зі США

Інформація з попередженням про обстріли України буде надходити

В оборонному Комітеті Верховної Ради України наразі немає офіційних підтверджень, що США припинили ділитися розвідданими та надавати оборонну допомогу. Про це сказав народний депутат, секретар комітету з питань нацбезпеки і оборони Роман Костенко в ефірі "Свобода Live".

"На рівні комітету підтверджень, що США припинили ділитися розвідданими і надавати оборонну допомогу немає. Але в особистих спілкуваннях із представниками різних органів маю певні підтвердження. Деякі наші органи кажуть, що припинено передачу розвідданих, а деякі - що вона продовжує йти. Тобто деякі дійсно це підтверджують", - зазначив він. відео дня

Щодо призупинення допомоги зброєю Костенко зауважив, що офіційних листів чи інших паперів про таке в Комітеті немає. Але Польща підтвердила.

"Те, що я зараз чую, дійсно, вона призупинена", - сказав парламентарій.

За його словами, всі ці останні дії США виглядають насамперед як тиск на Україну для того, щоб нас змусити піти на умови, які вони нам запропонують.

"Зараз Сполучені штати намагаються тиснути і шантажувати допомогою, щоб ми пішли на якісь умови", - зазначив він.

Водночас Костенко наголосив, що розвіддані - "це очі", але США - це "не 100% наших очей".

"Ця історія дуже багатогранна. Це і агентурна розвідка, і технічна, і інша. Якщо говоримо про тактичну розвідку, то деякі аспекти ми можемо й самі закривати за допомогою технічних засобів, дронів. Це до 100 км. Але є інші аспекти, про які я говорити не можу, де виключно потрібна супутникова розвідка", - пояснює нардеп.

Зокрема, нанесення ударів по території РФ залежить великою мірою від розвідданих від наших партнерів, каже Костенко.

"Чи ми не зможемо взагалі бити по противнику? Ні, тому що є стаціонарні об'єкти, про які ми знаємо. Але, наприклад, якийсь далекий аеродром і бачити чи стоять на ньому літаки, які можуть зараз піднятися і завдати по Україні ударів, - це інша історія", - пояснив він.

За словами нардепа, попередження про злети і готовність російських ракетоносців, пускових установок, включно з "Орєшником", це також допомога наших партнерів.

"Якщо вона буде унеможливлена, це поставить під загрозу не тільки військові об'єкти, а й цивільні. Звісно деякі можливості є у наших європейських партнерів. Але все ж таки США дуже глибоко увійшли у співпрацю з нашими і спеціальними органами, і Збройними силами. Від них багато що залежить", - сказав Костенко.

Водночас він додав, що наскільки йому відомо, інформація з попередженням про обстріли надходитиме.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як писав Главред, 4 березня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна прагне миру і готова якомога швидше почати переговори. Він назвав умови Києва, які має виконати Росія для початку процесу: звільнення полонених і негайне перемир'я в небі та на морі. Зеленський також звернувся до Трампа і закликав американського президента до налагодження відносин.

Далі американський лідер Дональд Трамп під час виступу в Конгресі заявив, що "отримав важливий лист від президента Зеленського, що Україна готова сісти за стіл перемовин, щоб наблизити тривалий мир".

Пізніше радник президента США в інтерв'ю Fox & Friends зазначив, що він обговорював із керівником Офісу президента Єрмаком дату і місце зустрічі для наступних переговорів щодо закінчення війни в Україні.

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