"Росія повинна боятися слова "Україна": в ОП розкрили секрет швидкої деокупації територій

Деокупація України триває, сказав Михайло Подоляк / Фото УНІАН, ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зброя в Україну має надходити постійно. Це необхідно для того, щоби процес деокупації захоплених росіянами територій України прискорився.

"Якщо зброя буде рости, все виглядатиме масштабніше. Не один населений пункт, а одразу 10. Не 100-200 загиблих росіян, а 1000. Всі ці маленькі речі будуть характеризувати процедуру звільнення України від окупантів", - сказав Подоляк в ефірі 24 канали.

Радник глави ОП вважає, що у росіян важливо викликати емоцію, вони повинні відчувати страх, паніку і бути деморалізовані.

"У російського суспільства немає розуміння, що вони роблять в Україні. Але паніка - це дуже хороший крок до бунту", – пояснив він.

Якщо в України буде зброя, здатна давати "ефектні результати", тоді пропаганда РФ буде говорити про втрати в Україні й тим самим деморалізувати росіян.

"Я хочу, щоби Росія боялася слова "Україна". Щоби вони впадали в тремор від одного його виду, і не могли думати ні про що інше, крім боятися", — резюмував Подоляк.

Як повідомляв Главред, на Півдні України ЗСУ остаточно зачистили від загарбників село Андріївка та закріпилися в населеному пункті Лозове.

Дивіться новини Херсона онлайн:

Коли закінчиться війна в Україні

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що президент країни-агресора Володимир Путін готовий до переговорів з Україною або принаймні робить вигляд, що готовий. Армія РФ вже не може продовжувати війну проти нашої країни. Росії потрібна оперативна пауза. Після цього Кремль продовжить наступ.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що про закінчення війни говорити поки рано. За його словами, гаряча фаза війни в Україні може тривати до кінця року.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що вже найближчим часом Збройні Сили України диктуватимуть правила на полі бою, а навесні 2023 року російські окупанти підуть з українських земель.

У свою чергу, маріупольський мер Вадим Бойченко заявив, що сили оборони України можуть звільнити окупований Росією Маріуполь орієнтовно у грудні 2022 - січні 2023 року. Після цього запустять поступове відновлення міста. Очікується, що за 10 років можна буде відновити половину Маріуполя. На реалізацію завдання планують залучити 14 мільярдів євро.

Інші новини: