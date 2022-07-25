Коли завершиться війна: Віталій Кім розповів деталі

Україна спочатку повинна повернути території, окуповані РФ після 24 лютого / УНІАН, Главред

Гаряча фаза війни в Україні може тривати до кінця року. Таке припущення в інтерв'ю Главреду висловив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

"Команда була до кінця року, ось і я буду вірити, що до кінця року у нас закінчиться гостра фаза", - сказав він.

При цьому, підкреслив Кім, про закінчення війни говорити поки рано.

"Кожен може по-своєму вважати війну закінченою. Хтось вважає, що війна закінчиться, коли повернуться території до 24 лютого, хтось вважає, що коли повернуться території до 1991 року, хтось - що війна закінчиться, коли помре Путін. А хтось вважає, що смерті Путіна мало і ще Росія повинна розвалиться. Я не знаю, хто як вважає, але для мене війна закінчиться, коли підписується мирна угода або акт про капітуляцію. Тому як воно закінчиться я не знаю - у мене завдання працювати тут і зараз для нашої перемоги. І давайте обговорювати війну, кінець війни і перемогу частинами - давайте їсти собаку по частинах. Тобто спочатку до 24 лютого, а далі - подивимося", - сказав Кім.

Раніше Главред писав, що війна в Україні триватиме до смерті Путіна.

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