ЗСУ звільнили одразу два села на Херсонщині - зачистили Андріївку та закріпилися в Лозовому

Українські захисники продовжують звільняти Херсонську область від російських окупантів / Фото з відкритих джерел

На Півдні України ЗСУ зачистили звільнену Андріївку в Херсонській області й виконали 300 вогневих завдань. Ліквідовано 89 російських загарбників, ворожі склади і техніку росіян.

Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, захисники Укаїни остаточно зачистили від загарбників село Андріївка та закріпилися в населеному пункті Лозове.

Наша авіація впродовж 26 липня вразила чотири опорні пункти окупантів в районі Андріївки, Білогірки та Благодатного.

"Таким чином, Андріївка звільнена і остаточно зачищена від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!" - йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати ворога становлять:

89 загарбників, танк Т-62;

самохідна гаубиця "Мста-з" і "Мста-Б";

мінометний комплекс"Сани";

2 одиниці броньованої та 6-автомобільної техніки.

Крім того, в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.

читайте такожВ ОП допускають другий "жест доброї волі" РФ у Херсоні: Подоляк назвав умовуЯк повідомляв Главред, за минулу добу три російських вертольота Ка-52 у Херсонській області планували атакувати підрозділи Збройних сил України, але завдали удару по своїх силах. Таким чином, російські окупанти "демілітаризували" свій власний елітний вертоліт.

Раніше бійці Збройних сил України збили російський винищувач в районі Нової Каховки Херсонської області. Імовірно був знищений Су-35.

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