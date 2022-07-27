Армія України в грудні 2022-січні 2023 року може звільнити Маріуполь - мер

Відновлення Маріуполя розпочнеться після того, як сили оборони України повернуть місто під контроль Києва - Бойченко / Колаж Маріупольська міськрада, Генштаб ЗСУ

Сили оборони України можуть звільнити окупований Росією Маріуполь орієнтовно у грудні 2022-січні 2023 року. Після цього запустять поступове відновлення міста. Очікується, що за 10 років можна буде відновити половину Маріуполя. На реалізацію завдання планують залучити 14 мільярдів євро. Про це заявив Маріупольський мер Вадим Бойченко.

У інтерв'ю Букви він розповів про те, що ЗСУ можуть деблокувати і звільнити захоплений Маріуполь в грудні-січні. Потім місцева влада повернеться до міста, проводитиметься робота з оцінки руйнувань і подальшого відновлення міста.

читайте також"Життя на паузі": дружина захисника Маріуполя, який в полоні, розповіла їхню щемливу історіюЗа його словами, половину Маріуполя планують відбудувати протягом 10 років, для такої мети планується залучити близько 14 мільярдів євро.

"Коли наші хлопці, а це буде в грудні-січні, деблокують і звільнять Маріуполь, ми вирушаємо до міста безпосередньо і з експертами дамо оцінку руйнуванням і покроково відновлюємо. Запланували ми так, що за 10 років ми відбудуємо пів міста, вартість цього складе орієнтовно 14 мільярдів євро", - підкреслив Вадим Бойченко.

Війна у Маріуполі

Росія напала на Україну 24 лютого 2022 року. Наступного дня, 25 лютого, у Маріуполі Донецької області розпочалися бої. Сили оборони України 2 березня опинилися в оточенні, окупанти взяли місто в блокаду.

Маріуполь повністю перейшов під контроль російської армії після 20 травня, коли захисники Азовсталі вийшли з металургійного комбінату. Вони потрапили в полон.

3 червня мер міста Вадим Бойченко повідомляв, що у Маріуполі зруйновано 95% всіх багатоповерхівок. Половину з них знищено повністю. У місті гуманітарна катастрофа.

29 червня в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про звільнення з полону 144 українських військових. У їх числі 95 захисників Азовсталі.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 26 липня заявив, що в місті присутня загроза виникнення інфекційних захворювань. Російські окупанти набирають воду з відкритих водойм і називають її питною та очищеною. Є ризик дезінтерії.

"Простою мовою: воду набирають у відкритих водоймах (річка, озеро), вода змішана з фекальною речовиною. Така вода є загрозою і передумовою виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії", - підкреслив Андрющенко.

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