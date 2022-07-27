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"Знищено не тільки Антонівський міст": Гіркін вже відверто боїться наступу ЗСУ на Херсон

27 липня 2022, 12:31

Терорист розкрив подробиці удару по стратегічно важливо об'єкту для окупантів.

Гиркин
Гіркін / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) побоюється наслідків удару Збройних сил України по Антонівському мосту в Херсоні.

За його словами, це один з перших кроків ЗСУ для просування в бік тимчасово окупованого Херсона.

"Ну нарешті! Виведений з ладу Перший автомобільний міст через Дніпро... Правда, поки в Херсоні, і не нашими військами... Але то гаразд - "це тільки початок", - написав він.

Гіркін також констатував, що ЗСУ, переправившись через Інгулець, звільнили село Андріївка.

"Здається, знову" Гіркін накаркав " (тільки вчора писав про загрозу на даній ділянці). Поки мені незрозуміло - чи почався наступ ЗСУ або поки тільки приватна тактична атака", - запанікував він.

Також він поскаржився, що залізничний міст через Дніпро в Херсоні теж пошкоджений.

Пост Гіркіна
Пост Гіркіна / скріншот

"Наші війська вже почали наводити понтонні переправи. Проблема в тому, що у понтонних мостів набагато нижче пропускна здатність і вони набагато більш уразливі для ракетних ударів противника", – написав Гіркін.

Удари по Антонівському мосту на Херсонщині

Нагадаємо, вночі почала з'являтися інформація про те, що ЗСУ ще раз обстріляли Антонівський міст на Херсонщині. Пізніше це підтвердив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зазначив, що естакада була істотно пошкоджена. Оцінити ступінь пошкоджень можливості не було. Він додав, що окупантам буде потрібно дуже багато часу і ресурсів на відновлення мосту.

читайте такожГороскоп на серпень-2022: загроза ядерної війни, звільнення Херсона і перелом на фронтіПредставниця сил Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що міст став непридатним для використання, адже українська артилерія спрацювала ювелірно і філігранно.

Як зазначили в британській розвідці, Антонівський міст дуже важливий для окупантів і є їх вразливістю, адже через нього відбувається поставка зброї загарбникам.

Дивіться новини Херсона онлайн:

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