Російські війська повністю підуть з України навесні 2023 року - військовий експерт

Навесні 2023 року Росія змушена буде піти з українських земель / Фото УНІАН

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що вже найближчим часом Збройні Сили України диктуватимуть правила на полі бою, а навесні 2023 року російські окупанти підуть з українських земель.

За його словами, війна в Україні переходить в ту фазу, коли Росія не зможе досягти жодних стратегічних і оперативних цілей, а тактичні успіхи будуть дуже незначними. Тим часом ЗСУ готують контрнаступальну операцію на півдні країни, а також стримують окупантів на Донбасі.

"Українська армія зараз наближається до того рубежу, коли вона вже буде диктувати правила на полі бою", - сказав Самусь в ефірі проекту FreeДом.

Він упевнений, що президент РФ Володимир Путін намагатиметься "заморозити" війну та перенести її на наступний рік.

"Очевидно, Росія щосили буде створювати енергетичну кризу для того, щоби у Німеччині настав економічний колапс, тому що економіка базується на енергетиці", - вважає військовий експерт.

Самусь додав, що навесні 2023 року Росія змушена буде йти з українських земель, зокрема і з Криму. При цьому заяви про закінчення так званої "спеціальної військової операції" не буде, але бойові дії поступово перенесуться на територію Російської Федерації.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що президент країни-агресорки Володимир Путін готовий до переговорів з Україною або принаймні робить вигляд, що готовий. Армія РФ вже не може продовжувати війну проти України. Росії потрібна оперативна пауза. Після цього Кремль продовжить наступ.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що про закінчення війни говорити поки рано. За його словами, гаряча фаза війни в Україні може тривати до кінця року.

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