Путін готовий до переговорів з Україною: Жданов назвав причину і пояснив, у чому план РФ

Путін готовий до переговорів з Україною, вважає Олег Жданов / Колаж УНІАН, Reuters

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що президент країни-агресора Володимир Путін готовий до переговорів з Україною або принаймні робить вигляд, що готовий. Армія РФ вже не може продовжувати війну проти України.

Як сказав експерт в коментарі ТСН, Росії потрібна оперативна пауза. Після цього Кремль продовжить наступ.

"Зараз з усіх кутів вже звучить, всі російські лобісти підняті по всьому світу, всі намагаються переконати, що потрібно сідати за стіл переговорів. Вони хочуть перемир'я". Чому? Тому що російська армія виснажена, резерву немає, їм потрібна пауза, щоби перегрупуватися, щоби зібрати резерв і потім відновити наступ. Те, що вони його відновлять, тут можна навіть не сумніватися", - сказав Жданов.

При цьому військовий експерт вважає, що в України ж зараз більше сил і можливостей навіть при тому невеликому обсязі поставок техніки та озброєння, який є на сьогодні.

"Але ми можемо не припиняти ведення бойових дій та використовувати це виснаження російської армії на власну користь", - вважає Жданов.

Переговори України та Росії

27 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова до відновлення переговорів з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили. Час для діалогу з Москвою ще не настав.

3 липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував імовірність переговорів між Україною та Росією. Він перерахував умови для початку переговорів між Києвом і Москвою.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України", - озвучив список Подоляк.

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков вважає, що президент країни-агресорки Володимир Путін ймовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, яке дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни.

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