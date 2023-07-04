Росіяни бояться, що ЗСУ будуть наступати через Дніпро на Херсонщині - ISW

Російські "воєнкори" звернулись до сусідніх республік за допомогою.

https://glavred.net/ukraine/rosiyski-voyenkori-boyatsya-shcho-zsu-budut-nastupati-cherez-dnipro-na-hersonshchini-isw-10482910.html Посилання скопійоване

ЗСУ можуть форсувати Дніпро у Херсонській області / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Белінського

Російські провоєнні блогери занепокоєні, що українські військові можуть форсувати Дніпро на Херсонщині, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

"Російські провоєнні блогери скористалися нещодавньою активністю України на лівому березі Херсонської області, щоб закликати до збільшення присутності малих річкових суден і техніки на Дніпрі для того, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ", - зазначили в ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни розкрили, що 2 липня російські "воєнкори" звернулися до керівників республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв з проханням направити на лінію фронту в Херсонській області човни, конфісковані у браконьєрів.

відео дня

Також відомо, що один із таких російських "воєнкорів" закликав відродити флотилію "Дніпро" - спеціальний військовий річковий підрозділ, який брав участь ще у російсько-турецьких війнах.

"Він стверджує, що відроджена флотилія "Дніпро" могла б значно покращити становище російських військ на херсонському напрямку, та що це угруповання можна було б посилити простими катерами цивільного використання", - наголосили в ISW.

Аналітики пояснили, що загальна тривожність російських провоєнних блогерів на нещодавню українську активність на Дніпрі свідчить про те, що вони побоюються здатності України форсувати річку та вважають, що нинішнє командування угруповання "Дніпро" не підготувало достатньою мірою свої війська до такого потенціалу".

Обстріли Херсонщини

Нагадаємо, що Росія почала масове бомбардування Херсона під час евакуації. У МВС зазначають, що обстріл почався саме під час евакуації громадян, чиї будинки виявилися підтопленими. Внаслідок обстрілу військами РФ Херсона загинула жінка в центрі міста.

Армія РФ обстріляла човен з людьми в Херсоні. За його словами, шестеро людей, які евакуювалися з лівого берега, отримали поранення - дісталися до Херсона і були госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу човна російськими окупантами біля Херсону поранення отримали 13 осіб. Серед загиблих - 74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку, коли росіяни відкрили вогонь по човну.

Більше цікавих новин: