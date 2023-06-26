УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани "Атеш"

Юлія Куришко
26 червня 2023, 09:46 оновлено 26 червня, 10:08
325
Партизани повідомляють про захід наших військових на лівий берег Херсонської області.
ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани 'Атеш'
Українські військові зайшли на лівий берег Херсонщини/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 72-га ОМБр імені Чорних Запорожців

Збройні сили України могли зайти на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

"Агенти руху "АТЕШ" підтверджують, що ЗСУ на лівому березі Дніпра", - про це пише партизанський рух "Атеш" у Telegram.

До речі, ввечері 25 червня Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував у Telegram український прапор, проте не коментував ситуацію.

відео дня

Також є інформація, що російські окупанти заявили, що на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту українські військові не менше трьох діб утримують "невеликий плацдарм". Окупанти написали, що покинули його через постійні обстріли української артилерії та загрозу оточення їхніх сил.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що на півдні наступають ЗСУ. Ганна Маляр наголосила, що на півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими.

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.

ЗСУ знищили склади окупантів із боєприпасами та артпідрозділ. Українські бійці знищили ворожий ЗРК, склади з боєприпасами та артилерійський підрозділ.

На Бахмутському напрямку ЗСУ за добу просунулися до кілометра. На флангах навколо Бахмута за добу Сили оброни просунулися на відстань від 600 до 1000 метрів.

Більше важливих новин:

війна в Україні Херсонська область контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани "Атеш"

ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани "Атеш"

09:46 Україна
Війна закінчиться не в Україні, а в Москві зміною влади в Росії – Пономарьов

Війна закінчиться не в Україні, а в Москві зміною влади в Росії – Пономарьов

09:00 Ексклюзиви
ЗСУ просунулися на 1-2 км, звільнено ще 17 кв. км територій - Міноборони

ЗСУ просунулися на 1-2 км, звільнено ще 17 кв. км територій - Міноборони

08:45 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:26

Пономарьов пояснив, з якого моменту почнеться крах режиму Путіна

10:18

Так ось воно що: чоловік показав секретну функцію овочечисткиВідео

09:54

Ейдман пояснив, за якої умови верхівка Кремля зважиться усунути Путіна

09:50

"Юридичні норми йдуть лісом": Симоньян вперше висловилася про бунт Пригожина

09:46

ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани "Атеш"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:12

Резніков пояснив, чому немає великої проблеми в позиції США щодо "України-НАТО"

09:12

Похмурий Шойгу вперше після бунту Пригожина показався на публіціВідео

09:11

Не те, що зараз: чому в СРСР не викидали хліб

09:00

Війна закінчиться не в Україні, а в Москві зміною влади в Росії – ПономарьовЕксклюзив

Реклама
08:45

ЗСУ просунулися на 1-2 км, звільнено ще 17 кв. км територій - Міноборони

08:28

Хто зможе отримати бронь від мобілізації з 1 липня: що зміниться

08:19

Путін марно не втопив Пригожина в кровіПогляд

08:01

Двоє дітей залишилися без тата: у боях за Україну загинув розвідник Юрій Саманюк

07:27

В ISW розповіли, як бунт Пригожина позначвися на військах РФ в Україні

06:42

РФ атакувала Одесу: вночі в місті пролунали вибухи

05:00

99% людей не можуть розгадати цю оптичну ілюзію: треба знайти коня за 3 секунди

04:15

Путін повинен щось "учудити", щоб його усунули - Ейдман

04:00

Яке сьогодні свято 26 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:30

"Поки Путін живий, війна не припиниться": Ейдман розповів, як РФ програє війну

02:53

"Всі рушниці можуть почати стріляти": Сотник оцінив ризик застосування ядерної зброї Путіним

Реклама
02:06

Любовний гороскоп на тиждень 26 червня - 2 липня: Стрільцю - зустріч, Раку - проблемиВідео

02:00

"Вісім стентів": відомий актор розповів правду про здоров'я Алли Пугачової

01:44

Гороскоп Таро на тиждень 26 червня - 2 липня: Тельцю - втрата, Льву - викликВідео

01:30

Загроза підриву окупантами ЗАЕС: експерт розкрив сценарій військової відповіді Заходу

00:56

Хитрий трюк вражає: гуру прибирання показала, як зробити блискучими сидіння в авто

25 червня, неділя
23:55

Військовий путч Пригожина: США очікували набагато більшого кровопролиття - CNN

23:15

Далекобійна зброя та процеси в РФ: Зеленський провів важливу розмову з Байденом

23:13

Посольство України обвинувачує Ізраїль у проросійській позиції

22:59

Після скандалу в Харкові: Світлана Лобода планує виступ з Валерієм Меладзе

22:29

"Справжній воїн та вірний друг": у тяжких боях загинув молодий боєць батальйону "Свобода"

21:52

Окупанти обстрілюють Херсонщину: серед поранених вагітна жінка

21:06

Гірше Могилевської: Alena розповіла, у кого найскладніший характер в шоу-бізнесі

21:05

"Повернуться у зону "СВО": у Держдумі висловилися про долю "вагнерівців"

20:57

На Бахмутському напрямку ЗСУ за добу просунулися до кілометра - Череватий

20:34

Коли контрнаступ ЗСУ повністю розпочнеться, він буде переможним - Резніков

19:56

Чи є в українській мові слово "рисунок": Авраменко дав несподівану відповідь

19:53

Заміна Шойгу: новим міністром оборони РФ може стати колишній охоронець Путіна

19:45

Некоролівське міні: Кейт Міддлтон вразила вибором луку для зустрічі з ФедереромВідео

19:29

Керують емоціями інших: три знаки з сильним емоційним інтелектомВідео

19:24

Росіяни в Херсоні потрапили в пастку: Гуменюк розповіла про великі проблеми армії Путіна

Реклама
19:20

Якщо хворий маніяк щось зробить на ЗАЕС, наслідки будуть навіть для СіПогляд

18:44

"План уже затверджений": РФ завершила підготовку до теракту на ЗАЕС - Буданов

18:32

"Це буде самогубство": у ЗСУ зробили заяву про можливу атаку Пригожина з Білорусі

18:13

"Ну хто тобі дав грошей, ну хто?": Лобода в Харкові потрапила в скандалВідео

17:50

Росіяни застосували хімічний боєприпас для ЗСУ, однак вітер був у бік окупантів

17:21

На Хмельниччині прихильники УПЦ МП кричали "ганьба" військовим: подробиці гучного скандалу

17:09

Продюсер "Танців з зірками" розповів, хто замінить Влада Яму на шоу

17:05

"Ого, постарів": Меладзе не впізнали росіяни

16:56

Як можна використовувати алое: 5 несподіваних способів застосування

16:47

"Вогонь буде припинено": названо дату та місяць закінчення масштабної бійні - прогноз для УкраїниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти