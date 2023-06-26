ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани 'Атеш'

Партизани повідомляють про захід наших військових на лівий берег Херсонської області.

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Українські військові зайшли на лівий берег Херсонщини/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 72-га ОМБр імені Чорних Запорожців

Збройні сили України могли зайти на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

"Агенти руху "АТЕШ" підтверджують, що ЗСУ на лівому березі Дніпра", - про це пише партизанський рух "Атеш" у Telegram.

До речі, ввечері 25 червня Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував у Telegram український прапор, проте не коментував ситуацію.

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Також є інформація, що російські окупанти заявили, що на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту українські військові не менше трьох діб утримують "невеликий плацдарм". Окупанти написали, що покинули його через постійні обстріли української артилерії та загрозу оточення їхніх сил.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що на півдні наступають ЗСУ. Ганна Маляр наголосила, що на півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими.

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.

ЗСУ знищили склади окупантів із боєприпасами та артпідрозділ. Українські бійці знищили ворожий ЗРК, склади з боєприпасами та артилерійський підрозділ.

На Бахмутському напрямку ЗСУ за добу просунулися до кілометра. На флангах навколо Бахмута за добу Сили оброни просунулися на відстань від 600 до 1000 метрів.

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