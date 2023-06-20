Росіяни захопили в Україні понад 200 важливих і небезпечних об'єктів - Данілов

Секретар РНБО розповів, чи вплине така ситуація на контрнаступ ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-zahopili-v-ukrajini-ponad-200-vazhlivih-i-nebezpechnih-ob-yektiv-danilov-10479502.html Посилання скопійоване

Данілов розповів про захоплені окупантами об'єкти / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні зараз понад 200 важливих об’єктів перебувають під російською окупацією та можуть бути потенційно небезпечними.

"На сьогоднішній день 202 об'єкти, які перебувають під російською окупацією і є потенційно небезпечними, є ключовими, там, де вони можуть завдати нам шкоди. Нас це не може зупинити в питанні звільнення нашої країни від цих терористів. Ми обов'язково звільнемо нашу країну включно з Кримом. Зараз будуть такі вирішальні місяц-два-три, які будуть ставити багато крапок в закінченні тих чи інших процесів", - про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ пішли в наступ і серйозно просунулися під Бахмутом. Українські війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на Східному фронті.

відео дня

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.

ЗСУ знищили склади окупантів із боєприпасами та артпідрозділ. Українські бійці знищили ворожий ЗРК, склади з боєприпасами та артилерійський підрозділ.

Більше важливих новин: