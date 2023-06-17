ЗСУ знищили склади окупантів із боєприпасами та артпідрозділ - Генштаб

Українські бійці знищили ворожий ЗРК, склади з боєприпасами та артилерійський підрозділ.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на сторінці у Facebook, зазначається, що авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника, а також знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції", - повідомили у Генштабі.
Дивіться відео про те, як ЗСУ просунулись на понад кілометр і завдають ворогу втрат:
Контрнаступ у Бахмуті
Нагадаємо, що ЗСУ пішли в наступ і серйозно просунулися під Бахмутом. Українські війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на Східному фронті.
ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.
ЗСУ взяли траси у Бахмута, мають намір оточити війська РФ. Бійці сил оборони України з Берховки зайдуть на північ Бахмута і повернуть позиції, втрачені в боях з окупантами ще в січні, сказав командир підрозділу Денис Ярославський.
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