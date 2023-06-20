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Україна повернула трьох військовополонених, яких переховувала Угорщина

Юлія Куришко
20 червня 2023, 20:53 оновлено 20 червня, 21:05
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Україні вдалося визволити трьох українських військових.
Україна повернула трьох військовополонених, яких переховувала Угорщина
Українські військові повернулись із полону / колаж: Главред, фото: МЗС Україна, ua.depositphotos.com

Посольству України в Будапешті вдалося забрати із Угорщини трьох українських військовополонених, які опинились там у межах домовленостей Угорщини з Росією.

За словами Ніколенка, повернені з Угорщини троє військовополонених уже перебувають в Україні, "їм надається всіляка підтримка". Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

"Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників", - додав представник МЗС.

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Відомо, що на початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей "РПЦ та Мальтійської служби допомоги" з Росії забрали 11 українських військовополонених.

Повернення українців із полону

Нагадаємо, що в Україну повернулися 108 жінок, яких тримали в полоні росіяни. Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ОРДЛО, що потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

Україна повернула з російського полону ще 12 українців. Україна розраховує на посилення тиску світової спільноти на Росію з приводу виконання ним Женевських конвенцій.

Украина вернула из плена 95 героев. В Украину вернулись пленные из Мариуполя, "Азовстали", ЧАЭС, Змеиного и Бахмута. Серед них є сержанти та офіцери.

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